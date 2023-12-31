بسبب تفجير ماكينة صرف...اندلاع النيران في فرع أحد البنوك بألمانيا

بسبب تفجير ماكينة صرف آلي، اندلعت النيران في فرع تابع لأحد مصارف شباركاسه في منطقة بوندنتال جنوب غرب ألمانيا، على الحدود مع فرنسا.

وكان مجرمون فجروا الماكينة صباح اليوم الأحد، ثم لاذوا بالفرار بسيارة متجهين، على الأرجح، إلى فرنسا، بحسب الشرطة.

وأوضحت الشرطة أنه بعد التفجير اندلعت النيران في المنزل غير المحاط بمبانٍ أخرى، وتفترض الشرطة أن النيران أتت على المنزل بالكامل. وقامت قوات الإطفاء بإخماد الحريق من مسافة آمنة.

وبحسب الشرطة، يوجد في فرع مصرف شباركاسه العديد من ماكينات الصرف الآلي، ومن المنتظر استدعاء خبراء متخصصين ليفحصوا احتمال ما إذا كانت لا تزال هناك متفجرات أخرى داخل المبنى.

ولا يمكن حتى الآن تحديد حجم الخسائر الناجمة عن التفجير، ورفضت الشرطة إعطاء معلومات في الوقت الحالي حول المسروقات المحتملة.



