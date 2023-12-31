وزير يميني يؤيد إعادة التوطين الإسرائيلي في قطاع غزة بعد الحرب

أعرب وزير إسرائيلي يميني متطرف عن تأييده لإعادة التوطين الإسرائيلي، في قطاع غزة بعد الحرب.

وقال وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش لإذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد إنه إذا فعلت إسرائيل الشيء الصحيح، سيكون هناك نزوح جماعي للفلسطينيين "وسنعيش في قطاع غزة".

وأضاف الوزير في منشور على موقع/إكس/ "لن نسمح بوضع، يعيش فيه مليونا شخص هناك. إذا كان هناك ما بين 100 ألف و200 ألف عربي، يعيشون في غزة، فإن الحديث عن اليوم التالي سيكون مختلفا تماما".

وتابع "إنهم يريدون المغادرة، إنهم يعيشون في معزل (جيتو) ويعانون منذ 75 عاما".

ووزير المالية الإسرائيلي من المؤيدين لرؤية "إسرائيل الكبرى" ويدعم ضم الضفة الغربية المحتلة.

وكان مسؤول كبير في السلطة الفلسطينية، رفض اليوم الأحد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن السيطرة على الحدود بين غزة ومصر.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وزير الشئون المدنية حسين الشيخ في بيان، إن تصريح نتنياهو بالعودة الإسرائيلية للسيطرة على محور فيلادلفيا ومعبر رفح في الجانب الفلسطيني وخلق مناطق عازلة وترتيبات أمنية جديدة "دليل واضح على قرار عودة الاحتلال بالكامل، وتدمير للاتفاقيات مع مصر، وإنهاء كل الاتفاقيات مع منظمة التحرير".

وأضاف الشيخ أن هذا "يستوجب قراراً فلسطينياً عربياً موحداً لمواجهة تداعيات هذه الحرب العدوانية، ومحاولات نتنياهو فرض وقائع جديدة جراء هذه الحرب".

وكان نتنياهو قال في مؤتمر صحفي مساء أمس، إن إسرائيل "يجب أن تسيطر على منطقة محور فيلادلفيا الحدودي بين غزة ومصر، وأي ترتيب غير ذلك لن نقبل له".

وذكر نتنياهو أن الحرب في غزة "ستستمر شهورا طويلة وذلك حتى تحقيق أهدافها بالقضاء على حركة حماس وإطلاق سراح جميع المختطفين" الإسرائيليين.

ومحور فيلادلفيا عبارة عن شريط حدودي بطول 14 كيلومترا بين قطاع غزة ومصر.

وتشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي خلفت مقتل أكثر من 21 ألف فلسطيني وآلاف المفقودين.





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