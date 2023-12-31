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رفع أسعار خدمات الهاتف المحمول في مصر

12/31/2023 8:00:15 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أبلغت شركات الاتصالات في مصر عملاءها برفع أسعار خدمات الهاتف المحمول للمكالمات والبيانات بما يتراوح بين 10 و17%، وعزى مسؤولون الخطوة إلى ارتفاع تكاليف التشغيل، وذلك في ظل معدلات التضخم المرتفعة.

وتعمل في السوق المصرية أربع شركات لتشغيل شبكات الهاتف المحمول هي أورانج واتصالات ووي وفودافون، بإجمالي عدد عملاء حوالي 104 ملايين عميل.

وقالت "أورانج – مصر" في رسالة نصية للعملاء إنها رفعت قيمة باقات الفواتير الشهرية بنسبة حوالي 16%، بحسب "وكالة أنباء العالم العربي".

وذكر الإشعار أنه سيجري تطبيق الزيادة اعتبارا من فبراير المقبل، مع منح العملاء كمية من البيانات المجانية عند سداد الفاتورة.

وأبلغت شركة اتصالات مصر عملاءها بزيادة الاشتراك الشهري بداية من العام الجديد بنسبة 15%، بينما رفعت شركة (وي) أسعار خدماتها بنسب تتراوح بين 10 و15% لكل عملاء الأنظمة مسبقة الدفع والفواتير.

وتخطر شركة فودافون عملاءها بزيادة قيمة الفواتير اعتبارا من فبراير عبر الرسالة الصوتية المسجلة عند الاتصال بخدمة العملاء.

وقال مسؤول بجهاز تنظيم الاتصالات المصري طلب عدم نشر اسمه لوكالة أنباء العالم العربي إن الجهاز وافق على زيادة أسعار الخدمات لأنظمة الفواتير ومسبقة الدفع بفعل ارتفاع تكاليف التشغيل.


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