مؤرخ يهودي يكشف مفاجأة: إسرائيل ستنتهي قريبا

MENAFN - Khaberni) خبرني - قال المؤرخ الإسرائيلي الشهير إيلان بابيه، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي ستنتهي، وما يحدث من عدوان على قطاع غزة هو بداية النهاية لها، وستزول في مدة تمتد من 10 إلى 30 عامًا، بحسب تصريحات نقلتها وسائل إعلام فلسطينية.

وأضاف إيلان بابيه، المؤرخ اليهودي المُناهض للصهيونية، قائلًا: «كمؤرخ، أعرف أن بداية النهاية لإسرائيل يمكن أن تكون عقدًا أو عقدين أو ثلاث عقود، وأخشى إني كمؤرخ يُسمح لي أن أرى ذلك، لكن كإنسان لا أريد أن أقول، ولا أريد أن انتظر لمدة 30 عامًا في موقف ما، آمل أن تكون الفترة أقصر».

وخلال مؤتمر سابق للمؤرخ إيلان في مدينة جنوى إيطاليا، قال، إن التاريخ يُعلمنا أن إنهاء الاستعمار ليس عملية سهلة بالنسبة للمستعمر، وأكد إن الاحتلال الإسرائيلي يفقد امتيازاته، ويجب عليه إعادة الأراضي المُحتلة، ويجب عليه التخلي عن فكرة الدولة القومية أحادية العرق.

ويعد المؤرخ إيلان بابيه أحد أشهر المؤرخين الإسرائيليين المٌناهضين للاحتلال الإسرائيلي، وهو مدير المركز الأوروبي للدراسات الفلسطينية، وله نضال طويل من أجل نصرة الشعب الفلسطيني، وهو مؤلف للعديد من الأعمال، بما في ذلك كتاب «التطهير العرقي في فلسطين».

وتواصل منذ السابع من أكتوبر المنصرم عدوانها الأشرس والأعنف على قطاع غزة، ما أدى إلى سقوط عشرات الآلاف من الفلسطينيين بين شهداء ومصابين، إضافة إلى نزوح مئات الآلاف، وذلك إثر هجوم مباغت للفصائل الفلسطينية على مستوطنات غلاف قطاع غزة أدى إلى مقتل وإصابة المئات من الإسرائيليين.ويأتي ذلك وسط دعوات وضغوط دولية لوقف تل أبيب عدوانها، فضلاً عن خلافات كبيرة بدأت تضرب مجلس الحرب الإسرائيلي خلال الفترة الأخيرة، وسط كذلك حديث عن توتر العلاقة بين أمريكا ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.