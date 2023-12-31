مؤرخ يهودي يكشف مفاجأة: إسرائيل ستنتهي قريبا

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- Khaberni) خبرني - قال المؤرخ الإسرائيلي الشهير إيلان بابيه، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي ستنتهي، وما يحدث من عدوان على قطاع غزة هو بداية النهاية لها، وستزول في مدة تمتد من 10 إلى 30 عامًا، بحسب تصريحات نقلتها وسائل إعلام فلسطينية.
وأضاف إيلان بابيه، المؤرخ اليهودي المُناهض للصهيونية، قائلًا: «كمؤرخ، أعرف أن بداية النهاية لإسرائيل يمكن أن تكون عقدًا أو عقدين أو ثلاث عقود، وأخشى إني كمؤرخ يُسمح لي أن أرى ذلك، لكن كإنسان لا أريد أن أقول، ولا أريد أن انتظر لمدة 30 عامًا في موقف ما، آمل أن تكون الفترة أقصر».
وخلال مؤتمر سابق للمؤرخ إيلان في مدينة جنوى إيطاليا، قال، إن التاريخ يُعلمنا أن إنهاء الاستعمار ليس عملية سهلة بالنسبة للمستعمر، وأكد إن الاحتلال الإسرائيلي يفقد امتيازاته، ويجب عليه إعادة الأراضي المُحتلة، ويجب عليه التخلي عن فكرة الدولة القومية أحادية العرق.
ويعد المؤرخ إيلان بابيه أحد أشهر المؤرخين الإسرائيليين المٌناهضين للاحتلال الإسرائيلي، وهو مدير المركز الأوروبي للدراسات الفلسطينية، وله نضال طويل من أجل نصرة الشعب الفلسطيني، وهو مؤلف للعديد من الأعمال، بما في ذلك كتاب «التطهير العرقي في فلسطين».
وتواصل منذ السابع من أكتوبر المنصرم عدوانها الأشرس والأعنف على قطاع غزة، ما أدى إلى سقوط عشرات الآلاف من الفلسطينيين بين شهداء ومصابين، إضافة إلى نزوح مئات الآلاف، وذلك إثر هجوم مباغت للفصائل الفلسطينية على مستوطنات غلاف قطاع غزة أدى إلى مقتل وإصابة المئات من الإسرائيليين.ويأتي ذلك وسط دعوات وضغوط دولية لوقف تل أبيب عدوانها، فضلاً عن خلافات كبيرة بدأت تضرب مجلس الحرب الإسرائيلي خلال الفترة الأخيرة، وسط كذلك حديث عن توتر العلاقة بين أمريكا ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.
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