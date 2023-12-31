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إيرانيون على قائمة التصفيات الإسرائيلية

12/31/2023 7:24:17 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - تطرقت وسائل إعلام إيرانية معارضة، إلى أهداف إيرانية يُحتمل أن تستهدفها إسرائيل بعد اغتيال القائد الكبير في الحرس الثوري، سيد رضي موسوي في سوريا.

وجاء ذلك بعد قول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مساء السبت، إنه لن يفصل أنشطة إسرائيل ضد إيران، بحسب موقع "i24news".

وتطرق التقرير إلى سيد رضي، الذي اغتيل بعد غارة على دمشق، والذي كان رئيس المؤسسة اللوجستية في فيلق القدس بالحرس الثوري.

وحسب التقرير الذي نشره موقع "إيران إنترناشونال" كان رضي مسؤولاً بارزاً عن الانتشار الإيراني في سوريا، وعن الاتصالات بين إيران، وسوريا، وحزب الله، ونقل الأسلحة، إلى سوريا ولبنان.

وترأس رضي أيضاً الوحدة 2250، والمعروفة بمكتب الإغاثة وهي مؤسسة لوجستية بفيلق القدس في الحرس الثوري أنشئت لتسهيل نقل الأسلحة والمعدات الايرانية إلى لبنان عن طريق سوريا.

وحسب التقرير فإن اغتيال المسؤول السابق، يفتح المجال لاستهداف مسؤولين آخرين بارزين في مكتب الإغاثة، في لبنان، من المخابرات الإسرائيلية، وهم
عبدالله آبادي، مساعد الراحل وذراعه اليمنى، وزين شمس أبوعدنان، المسؤول المركزي في الوحدة والمقرب من سيد رضي، وهادي آبادي المسؤول اللوجستي وممثل الوحدة 190، في وحدة النقل في فيلق القدس برئاسة بهنام شهرياني، المرشح بدوره للتصفية.

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