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بانوراما الجامعة الأردنية 2023

12/31/2023 7:24:17 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - لعلّ إجابة الجامعة الأردنية عن سؤال المتنبّي "حتّام نحن نُساري النجمَ..."، إلى الأبد "أو نموت فنعذرا"؛ إذ لا تعرف الجامعة سبيلًا إلى ما ترتجيه غير هذا السبيل. وكما لا يفُلّ الحديد إلّاهُ، لا يطوي العمل إلا عمل أفضل منه، وإنجاز يجعل السابق عليه هيّنًا لحظة استذكار لحظات التعب والمشقّة. وبين "كادَ" و"قد" كما الفارق بين الفعل الناقص والتحقّق، وكذا "الأردنيّة"، لا تعرفُ النقصان إلّا عند اكتماله، وما الماضي لديها إلّا عتبة الحاضر إلى المستقبل.
هذا عامٌ قد يُدرج بلا تفكير تحت بند "الأعوام الصعبة"؛ وآناء التفكير والتخطيط للقادم من الأيّام، كان على المؤسّسات الوطنيّة، و"الأردنيّة" إحداها، أن تعقل الأمر وتتبيّن موضع خطاها في عالمٍ أخذ الشكّ منه مأخذه، وطالت الحيرة فيه حتّى أعرق المؤسسات الأكاديميّة في العالم. ومن هنا، كان لزامًا أن تطرح على نفسها السؤال: ماذا قدّمنا، وماذا علينا أن نقدّم؟
والسؤال ما كان صعبًا أبدًا، ففي الشدائد، ليس على المرء إلا أن يستمسك بالعروة، بالحقيقة الماثلة في العلم، وقدرته على إحداث التغيير الذي نراهُ وسيلةً وغايةً، في العلماء "ورثة الأنبياء"، أولئك الذين "لم يورِّثوا دينارًا ولا درهمًا، إنَّما ورَّثوا العلم، فمن أخذَه أخذ بحظٍّ وافر". وهذا حظّنا الوافر من هذا العام، العام الذي استحالَ فيه التراب ذهبًا، إلى أن يتّخذ الذهب شكلًا أكثر جمالًا، وأحلى هيئة.
بعد النظر في عام 2023، وتقليب أوجه العمل والإنجاز، عمدنا إلى تقسيم مجرياته ضمن ستّة أقسام، تُجمل الحديث وتأخذنا إلى غايته.
أفراحنا
في عامٍ امتلأ بالأتراح، شهد أردنّنا الفرح كذلك، والفرح كان عامرًا حتّى زيّن الوطن من شماله إلى جنوبه، وفي الوسط، حيث الوجه يبتسم، والقلب ينبض، وحيث حزيران يتوسّط العام، كانت الأردنيّة حاضرةً لتحتفل والأردنيين بزفاف سموّ وليّ العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني على صاحبة النسب الأميرة رجوة الحسين، وإذ ذاك، عمدت الجامعة على تزيين سروها وقبابها، ناثرة الورود ورافعة الأعلام رايات عزّ وإباء على أسقف مبانيها، مشاركة الأردنيّين شعارًا واحدًا، أنّها أيضًا "تفرح بالحسين".
التصنيفات العالميّة
ولأنّ للفرح وجوهًا كثيرة، وللفخر معاني تتجسّد واقعًا، جاء عام 2023 بخيرٍ وافرٍ، مُكلّلًا سنوات من التعب قضاها العاملون والعاملات في الجامعة بالكدِّ ليتسلّق اسم الجامعة شاهقًا يمتلئ عن جنبيه بجامعاتٍ مرموقة من غرب العالم وشرقه.
وبعد أن دخلت الجامعة الأردنيّة تصنيف شنغهاي العالمي العام الماضي؛ حيث صُنّفت فيه واحدة من أفضل 701-800 جامعة في العالم بوصفها الوحيدة محليًّا وواحدة من 19 جامعةً عربيّةً أُدرجت ضمن هذا التصنيف، أثمر التعب قطافًا أكثر نضجًا ممّا سبقه من الأعوام، بنجاحات ابتُدئت في شهر آذار الذي واصلت فيه "الأردنية" التقدم في تصنيف "QS Subject"، إذ دخل تخصصان جديدان التصنيف لأول مرة، وهما: علم المكتبات وإدارة المعلومات والعلوم الحياتية، كما صُنّفت في 4 مجالات معرفية ضمن قائمة أفضل 500 جامعة في العالم، من أصل 5 مجالات معتمدة من قبل التصنيف، وتربّع فيها المجال المعرفي: الهندسة والتكنولوجيا، قمّة الهرم، محرزًا التصنيف الأعلى بوقوعه في المرتبة 260 عالميًّا.
أمّا في حزيران، فتقدّمت الجامعة الأردنية في تصنيف التايمز العالمي، الذي احتلت فيه مرتبة بين أفضل 601-800 جامعة في العالم، مستمرّة في موقعها الأوّل محليًّا، والـ 16عربيًّا. لكن، كما كلّ التصنيفات العالميّة، الرقم الكليّ لا يعني الحقيقة الكاملة، بل هي كامنة في أهدافه ومؤشّراته المتشعّبة، ففي التصنيف ذاته، حلّت "الأردنيّة" في المرتبة 401-600 في مؤشر التصنيف الخاص بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وفي المرتبة 89 في الهدف المتعلّق بجودة التعليم.
بعد أعوام من التقدّم ملموس الأثر، والاعتراف تلو الآخر من التصنيفات العالميّة، جاء ختامُ حزيران كما المسك، برائحة طيّبة أزكت عامًا بأسره، وفتحت الباب أمام طريقٍ مفروشٍ بالأمل نحو قادم يزهو بالتغيير الذي طالما نادت الجامعة به، فبعد احتفاظها بتقييم 5 نجوم لثلاثة أعوام متتالية، أخذت "الأردنية" الخطوة المنطقية والأكبر، بدخولها قائمة الـ500 الأفضل في تصنيف "QS" العالمي لعام 2024: الأولى محليًّا و498 عالميًّا؛ هذا الإنجاز الأردنيّ، الذي يَعِدُ باستقطاب مزيدٍ من الطلبة الدوليين، ويدلّل على رقيّ التعليم الذي وصلت إليه جامعتنا، ويدفعها إلى مزيد من التحسين والتجويد في قطاعاتها كافّة؛ إذ يقيس التصنيف جوانب متعدّدة من قابلية توظيف الخرّيجين ومدى الاستدامة (الذي حلت فيه "الأردنية" في المرتبة 372 عالميًّا والثامنة عربيًّا والأولى محليًّا)، معتمدًا في ذلك على تحليل 17.5 مليون ورقة أكاديمية وآراء أكثر من 240 ألف عضو هيئة تدريسيّة وموظف أكاديميّ.
وبهذا النجاح المظفّر، تتقدّم الأردنيّة لتدخل مرفوعة الرأس إلى قائمة نخبة الجامعات العربيّة، واحدةً من أفضل 4% فقط من جامعات الوطن العربيّ الممتدّ من المحيط إلى الخليج، بوصفها التّاسعة عربيًّا، الإنجاز الذي شهد عليه تصنيف آخر: تصنيف التايمز للجامعات العربية لعام 2023، الذي أكّد تقدّمها 5 مراتب عربيًّا، واستمرارها في موقعها الأولى محليًّا.
والأمر إن شئنا الاستزادة، فيه تفصيل أكثر، ففي تصنيف التايمز ذاته، دخلت تخصصات تكنولوجيا المعلومات والأعمال والعلوم التربوية قائمة الـ500 الأفضل عالميًّا، بينما شهد تصنيف سابق الذكر: تصنيف شنغهاي، على خطوة كبيرة من جديد، تمثّلت في وقوع تخصص التمريض ضمن أفضل 151-200 عالميا والأول محليًّا، وتخصصي الحاسوب والهندسة ضمن أفضل 201-300 عالميًّا وفي المرتبة الأولى محليًّا.
ولأنّ التقدّم يعني بالضرورة العناية بكلّ المجالات ذات الصّلة، حرصت الجامعة على حضورها الرقميّ، الحضور الذي يقيسه تصنيف "الويبوميتركس" الذي يهدف إلى زيادة فاعلية الجامعات على الشبكة، ويقيس مدى نشرها للأبحاث العلميّة وقابليّة الوصول إليها عبر أدوات "الوصول المفتوح"، وفي نسخة التصنيف الأحدث، الصادرة في شهر تمّوز، صُنّفت "الأردنيّة" الأولى محليًّا، والتاسعة عربيًّا.
وبعد التتويج الأكبر والأهمّ في العام، الماثل في موقع الجامعة ضمن تصنيف "QS"، نتمهّل لنعطي كلّ ذي حقّ قدره من الثناء والحفاوة، فقد جاء ختام السنة ليربّت على ظهر كلّ من تعب في كليّاتنا حتّى لحظة حصولها على عدد من الاعتمادات الدوليّة، ففي تشرين الثاني حصلت كلية الأعمال على شهادة الاعتماد الدولية (AACSB) بوصفها أول كلية أعمال في الجامعات الحكومية الرسمية تنال هذا الشرف.
وقبلها، في آب، شرُفت كليّةُ اللغات الأجنبيّة برعاية الأميرة عالية بنت الحسين لاحتفالها بحصول أربعة برامج منضوية تحتها على الاعتماد الدولي (Evalag) لست سنوات، الاعتماد الذي شمل كلًّا من: برنامج اللغة الإنجليزية التطبيقية وبرنامج اللغة الإنجليزية وآدابها وبرنامج اللغة الفرنسية وآدابها وبرنامج اللغتين الإسبانية والإنجليزية.
أمّا بعدها، وقبل إسدال الستار على عامٍ امتلأ نياشين عُلّقت على صدر الجامعة من أقصاها إلى أقصاها، حصل مركز الخلايا الجذعيّة في الجامعة على اعتمادين كبيرين، أوّلهما شهادة تُعدّ أرفع اعتماد عالمي في مجال جودة المختبرات، قدّمتها له كلية علم الأمراض الأمريكية CAP، وثانيهما، اعتماد الآيزو للمختبرات التشخيصية، وذلك فقًا لتعليمات "إدارة إجراءات اعتماد جهات تقييم المطابقة رقم (4) لسنة 2022 ومتطلبات المواصفة الدولية الآيزو 15189:2012".
مستقبل أجمل
يتشابك الزمن ويسترسل في حلقات متشابكة، ولأنّ الجامعة تدرك ذلك، فهي، وإذ تتطلّع إلى المستقبل، تترك عينًا على الماضي، مستمدّة من إرثها العريق بوصلة ترشد مستقبلها. أمّا الحاضر، فتتركه ممدود الذراعين، نقطة تتلاقى فيها الأزمان، يستحيل معها الإرث إلى خطط وتطلّعات، فيتضاعف الفرح آناء حدوثه، وتتضافر الأيدي لتقيها من الصعاب حال نشوبها.
وإذ اتخذت هذا منطلقًا لها، أعلنت الجامعة في نيسان الفائت خطتها الاستراتيجيةِ للسنواتِ الخمسِ 2022-2027، معلنةً بذلك بداية حقبةٍ جديدةٍ من عمرِها، ومؤكّدةً على حقيقةِ أنَّها ستبقى منبعًا فكريًّا، وولّادة للتغيير الفارق مع المجتمع ومستوى رفاهه؛ الخطّة التي اتخذتها الجامعة سبيلًا لتأكيد مبدأ الشفافيّة، بمشاركة الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين ومجلس العمداء والخريجين وأفراد المجتمع في صياغتها، قبل أن تُطرح بين أيدي مجلس الأمناء ليُوافق عليها.
ولأنّ نجاح الخطط لا يُقاس بتطلّعاتها، بل بالنتائج المترتّبة عليها، فقد شهدت الجامعة تعديلات في تعليماتها، أوعزت بزيادة الإنفاق على البحث العلمي، وبدء العمل على أتمتة كافّة العمليّات المتعلّقة بالشأن البحثي، وزيادة حوافز النشر، ودمج مواد الذكاء الاصطناعي حسب التخصص حيث تم تحديث زهاء 50 خطة لغاية الآن.
إضافة إلى ما سبق، وتوسيعًا لرقعة التركيز، شرعت الجامعة في مشروع تطوير 500 قاعة صفية ومدرج وتجهيزها بأحدث التقنيات، لتكون مؤهلة مع نهاية العام القادم لاحتضان تعليم إلكتروني معاصر كما درج عليه الأمر في كبرى جامعات العالم، وأخذت كذلك في توظيف الذكاء الاصطناعي في الخطط الدراسية، واعتمدت تدريس 9 ساعات في اللغة الإنجليزية و9 غيرها في اللغة عربية، و6 ساعات للمهارات الرقمية، و9 ساعات لإعداد الطلبة لسوق العمل، ما نتج عنه ارتفاع في أعداد الطلبة الدوليين بنسبة 14%، في الوقت ذاته الذي عيّنت فيه الجامعة 200 عضو هيئة تدريس من حديثي التخرّج، اختارت أكثرهم كفاءة، وأعلاهم تحصيلًا دراسيًّا من أميز الجامعات على مستوى العالم.
وكما كان الشباب دومًا محورَ تركيز وطنيّ طالما شهدنا عليه، واستكمالًا لمبدأ الشفافيّة الذي لا ينحصر بين أسوار الجامعة وحسب، استقبلت "الأردنيّة" في حرمها رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الذي أطلق سلسلة حوارات مع الشَّباب الأردنيين تحت عنوان "رؤى التّحديث: الشَّباب محور الاهتمام"، تدفّق فيها الكلام بين الطلبة ورئيس الوزراء، في حديث عماده كسر الحواجز وجسر المسافات، تأكيدًا على شعار الجامعة الذي طالما ردّده رئيسها الدكتور نذير عبيدات "الأبواب المفتوحة".
وعلى أنّ الجامعة انطلقت من عمّان، قلب الأردنّ وعاصمته، مطمحها أكبر من ذلك بكثير: أن تكون جامعةً ممثّلة للوطن كلّه، المطمح الذي تبلور مذ تأسّس فرعها في العقبة عام 2009، والذي أخذ منحًى آخر في السنوات الأخيرة بعقد مجلس العمداء أكثر من مرّة في المدينة السّاحليّة، هناك، حيث أوعز "عبيدات" لعمداء الفرع ورؤساء أقسامه ببدء العمل على تدشين مجمع قاعات علمية ذكيّ مُجهز بأحدث التقنيات التكنولوجية مواكبةً للتقدّم الحاصل في الفرع الأمّ، واستكمالًا لهذه العناية المباشرة، وقّعت الجامعة ومجلس محافظة العقبة مذكرة تفاهم لبناء سكن طالبات في حرم الفرع في العقبة.
ورجوعًا إلى أثر انعقاد مجلس العمداء في العقبة، وفي جلسة تماهت مع الأفق المفتوح على بحر شاسع وشمس غامرة، أقرّ المجلس، استجابة للرؤية الملكية لتطوير بيئة التعليم المهني، عددًا من البرامج للتحول نحو التعليم المهني والتقني، وتضمين الجانب المهني في الخطط الدراسية، ليكون هذا الإقرار بمثابة خارطة طريق للتحول نحو تعليم مهني أكثر تناغما مع متطلبات سوق العمل، عبر دراسة احتياجات السوق ومواءمتها مع مخرجات العملية التعليمية.
وأبعد من ذلك، حيث السّماء تفتح ذراعيه، تترقّب الجامعة الأردنية أن تمتلئ خارطة العالم بطلبتها بعد إعلانها في شهر تمّوز عن أكبر برنامج إيفاد شهده الوسط الأكاديمي الأردني بفتح الباب لابتعاث الطلبة في 77 تخصّصًا مختلفًا، لدراسة الماجستير والدكتوراه في أفضل جامعات العالم، ليعودوا من ثمّ إلى أروقتها، ويثروها بالخبرات العلميّة والعمليّة التي اكتسبوها في رحلتهم المعرفيّة.
الجوائز والدّعم
كما يكبر الأهل بأبنائهم، تكبر الجامعة بطلبتها وأساتذتها وخرّيجيها والعاملين فيها؛ فالنجاح هو شطر القصيدة الثاني، ووجه العملة المقابل لإبداعات ونجاح المنتسبين إليها، كيف لا، وهم من يرفعون اسمها واسم الأردنّ في المحافل العلميّة والرياضية، كيف لا وهم من قضوا أوقاتهم بين أروقتها وفي قاعاتها، ووصلوا الليل بالنهار كي يصير الأمل تتويجًا لمسيرة من التعب والدعاء؟
وفي هذا، كان عام "الأردنيّة" كبيرًا بحجم أبنائها، إذ انطلاقًا من شهر كانون الثاني الموافقة على احتساب المؤهلات العلمية لجميع الموظفين الإداريين الذين حصلوا على مؤهل علمي أعلى أثناء عملهم في الجامعة، وكذلك شمول العاملين على نظام "المياومة"، والعمل على تثبيتهم. وفي آذار، أخذت حبّات المسبحة لا بالانفراط، بل بالالتئام واحدةً تلو الأخرى، حيث فازت الجامعة بخمس جوائز من أصل 18 جائزة من جوائز مسابقة نقابة المهندسين الأردنيين لمشاریع تخرج طلبة الجامعات الأردنية لعام 2022، المسابقة التي تصدّرت فيها مشاريع الهندسة الكيميائية المراكز الثلاثة الأولى كاملة.
آذار ذاته الذي شهد تتويج لاعب المنتخب الوطني للمصارعة الحرة، الطّالب عبد الكريم أبو دعيج من كليّة التمريض في الجامعة الأردنيّة، بالميدالية الذهبية ضمن منافسات البطولة العربية للمصارعة الحُرّة التي أُقيمت في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، وتصدّر "الأردنية" لكافّة الجامعات الأردنيّة في عدد المشاريع البحثية المدعومة من صندوق دعم البحث العلمي والابتكار، الذي اتخذ قرارًا بدعم سبعة مشاريع بحثية فازت بها مجموعات من الجامعة، بقيمة دعمٍ إجمالي قاربت 421,000 دينارٍ أردني.
وكما يكثر المطر في أحد الأعوام أحيانًا، كذا كان العطاء في آذار، الشهر الذي استُكمل بفوز فرع العقبة بجوائز صندوق الحسين للأبحاث الاقتصادية لعام 2022، وتتويج أربعة باحثين من كلية الأعمال في الجامعة الأردنية بجوائز صندوق الحسين للأبحاث الاقتصادية التي ينظمها صندوق الحسين للإبداع والتفوق بالتعاون مع البنك المركزي الأردني، إضافة إلى فوز ثلاثة باحثين ببرنامج زمالات القادة والابتكار الذي نظّمه صندوق دعم البحث العلمي والتطوير في الصناعة التابع للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا مع الأكاديمية الملكية للهندسة في بريطانيا.
أمّا نيسان، فقد حلّ ربيعًا أخضر افترش مسطّحات الجامعة، ذاك بحصول أستاذ علم النفس في كليّة الآداب الدكتور محمد بني يونس على لقب أستاذ شرف من جامعة أوفا الحكومية للعلوم والتكنولوجيا في روسيا الفيدرالية نظيرَ جهوده في المجال البحثي العلمي المشترك، ومشاركاته المستمرة في المؤتمرات العلمية التي تعقدها جامعة أوفا، وإيمانًا منها بالقيمة المعرفية والبحثية المُضافة التي يقدّمها، بينما، في موقعٍ آخر، انضمّ إلى كليّة العلوم أحد أكثر أكثر العلماء المؤثرين على مستوى العالم في مجال الكيمياء، الدكتور عمر ياغي، بوصفه أستاذًا فخريًّا في الكليّة.
ولم ينتصف العام بعدُ حتّى ارتفعت نسبة تعاون الجامعة الدولي في إجراء الأبحاث العالمية من 53.6% إلى 55.1%، في الوقت الذي حصلت فيه الجامعة على دعم آخر لـ14 مشروعًا بحثيًّا من جهات محلية، و5 مشاريع بحثية من جهات خارجيّة، تشاركت فيه مع جامعات ومراكز بحث عالمية، بقيمة فعلية قاربت المليون دينار أردني.
إلى جانب ذاك، حصل ما يقارب 118 طالبا وطالبة على جوائز أكاديمية ورياضية وفنية محلية وعالمية، فيما شاركت الجامعة في نحو 25 بطولة رياضية محلية وإقليمية وعالمية، حصدت منها 24 جائزة، 9 منها محلية و4 إقليمية و11 عالمية، كما تسلمت أستاذة الكيمياء الدكتورة راميا بقاعين من كلية العلوم في الجامعة وسام الفارس من السفارة الفرنسية تقديرا لجهودها في البحث العلمي. واستمرارًا لمسيرة إنجازات حصل مركز الخلايا الجذعية، على شهادة اعتماد كلية علم الأمراض الأمريكية للمختبرات التشخيصية CAP، التي تعد أرفع اعتماد عالمي للمختبرات الطبية، وعلى اعتماد الآيزو للمختبرات التشخيصية، وفقًا لتعليمات "إدارة إجراءات اعتماد جهات تقييم المطابقة رقم (4) لسنة 2022 ومتطلبات المواصفة الدولية الآيزو 15189:2012"، وبذلك حقق مركز الخلايا الجذعية بتميز معايير الاعتماد العالمية للمختبرات، بناء على دقة نتائج العينات، وبعد مقارنتها مع آلاف المؤسسات الطبية المشاركة.
وكما الرياضيّون الذين يصلون قمّة عطائهم لحظة انتصاف الوقت، تلك اللحظة التي لا تلغي ما قبلها أو ما بعدها، بل تسلّط الضوء عليهما أكثر، جاءت أشهر منتصف العام لتبرز جهود الجامعة في مختلف المجالات، وتمامًا كما حزيران، جاء تمّوز الذي ارتبط في الأسطورة بالخصب، لتحصل الطالبة رهف زوربا من كلية الهندسة على المركز الأول في جائزة "ملهمة التغيير باستخدام العالم الرقمي" في موسمها الثاني، الجائزة التي أطلقتها شركة الاتصالات الأردنية أورنج في يوم المرأة العالمي بالشراكة مع جمعية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأردنية "إنتاج"، بينما فاز فريقان من الجامعة الأردنية في نصف نهائيات مسابقة هالت برايز العالمية على المستوى الإقليمي، وفازت الطالبتان بشرى غنام ومها أبو رضوان من برنامج الدكتوراه في كلية التمريض بمنحة جامعة ألبيرتا الكندية.
الربع الأخير من العام، ابتداء من تشرين الأوّل، لم يختلف عن سابقيه إلّا بالنّوع، إذ لم يقلّ عدد الجوائز التي تحصّل عليها المنتمون إلى الجامعة، إن لم نقل لم يزد، فالوتيرة ظلّت عالية، تمامًا كما يكون الأداء لحظة التجلّي.
في تشرين الأوّل، حازت الصيدلانية هنادي هاني الحديد من كلية الصيدلة على البورد الأمريكي في أمراض القلب، وكرمت الجامعة خريج كلية طب الأسنان الطبيب صهيب صيدم على جائزة "باري إيفانز" التي منحتها له كلية الجراحين الملكية في إيرلندا، وفازت الدكتورة ياسمين زهير عيسى مراد من قسم الهندسة المدنية بجائزة الباحثة المتميزة في الهندسة الإنشائية التي يختار الفائز فيها مجلس مؤسسة فينوس الدولية "Venus International Foundation"، كما كرم رئيس الجامعة عددًا من الأطباء الحاصلين على أعلى العلامات في الجزء السريري من امتحان قبول الاختصاص الطبي في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2023، بينما حازت عميدة الصيدلة في "الأردنيّة" الدكتورة رلى درويش على زمالة الاتحاد العالمي للصيدلة (FIP)، في الوقت الذي منحت فيه اليونيسكو جائزة لوريال-يونيسكو للدكتورة سناء بردويل من كلية الصيدلة.
في تشرين الثاني، الذي حلّ خفيفًا ليترك الزخم كلّه لختام العام، الشهر ذاته الذي تسلّمت فيه الجامعة الأردنية راية رئاسة الاتحاد الرياضي للجامعات الأردنية من جامعة عمان الأهلية بعد تولي الأخيرة للرئاسة في الأعوام الأربعة الأخيرة، وحصد الطالبان أحمد شديد ويوسف نوفل من كليتي علوم الرياضة والتمريض في الجامعة الأردنية الذهب في بطولة العالم للكاراتيه التي أُقيمت مجرياتها في العاصمة المجرية بودابست.
وفي كانون الثاني، ختام العام ومفتتح القادم، كاد الزخم أن يكون ملموسًا، حيث كرمت الجامعة باحثيها الأكثر استشهادا حسب مؤشر (HCR-Clarivate)، والباحثين المصنفين ضمن أفضل 2% وفق تصنيف جامعة ستانفورد.
هو الشهر ذاته الذي شهد ترشّح الطالبة هبة زكارنة من قسم هندسة العمارة ضمن أفضل 20 مشروعًا تخرج في جائزة "تَميُّز" الدولية، وحصاد رياضيي الجامعة الأردنيّة لنصيب الأسد من ذهبيات الدورة الرياضية للجامعات الأردنية لعام 2023، ومنح دار النشر البريطانية "Emerald" جائزتها السنوية "The 2024 Early Career Award" للدكتورة ياسمين مراد من كلية الهندسة.
الشهر الذي لم يكن ختامه بهذا الطعم لولا الإنجاز الذي سجّله مستشفى الجامعة الأردنيّة، بإنجاح عملية جراحية نوعية لزراعة أقطاب دماغية بواسطة الجراحة المُصوّبة لطفل في مستشفى الجامعة الأردنية، ترأسها استشاري جراحة الدماغ والأعصاب الدكتور محمود العبداللات وشارك فيها استشاري التخدير والعناية المُركّزة الدكتور خالد الزبن واستشارية أمراض أعصاب الأطفال الدكتورة أمل أبو لبدة.
وفود وشراكات
عُرف عن العرب منذ القدم إكرام الضيف، وانفتاحهم على المعرفة، تلك التي عمّت العالم في العلوم والفلسفة والآداب، وكما سبق، فـ"الأردنيّة" جامعة تستمدّ من الإرث كلّ ما يعبّد طريقها إلى قادم أجمل، وفي هذا، فقد استقبلت الجامعة الأردنية في آذار رئيس جامعة هارفارد الأمريكية الدكتور لورانس باكو والوفد الأكاديمي المرافق له في زيارة هي الأولى للجامعة، بهدف التعرف على الجامعة الأردنية عن قرب، بوصفها أول وأقدم مؤسسة للتعليم العالي في الأردن، والتشاور حول فرص التعاون الأكاديمي بين الجانبين في مجالات عديدة مثل تبادل الطلبة والأكاديميين وإيفاد طلبة لاستكمال الدراسات العليا والبحث العلمي في الجامعة الأمريكية العريقة.
كما أعلنت "الأردنية" في الشهر ذاته انضمامها عضوا إلى تحالف المراكز البحثية والجامعات المتميزة في العالم الإسلامي "الكومستيك"، ممثّلةً مركزًا محوريًّا لبناء القدرات العلمية والتكنولوجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأثناء مشاركته في المنتدى العالمي لرؤساء الجامعات الذي عُقد في تمّوز في العاصمة الصينية بكين، عرض "عبيدات" خطة "الأردنية" للتحول الرقمي وتوظيف الذكاء الاصطناعي في برامجها، متناولًا سعيها إلى التحول نحو أتمتة كافة إجراءات وعمليات الجامعة المختلفة، بما يشمل العمليات الإدارية والمالية والأكاديمية والبحثية، وغيرها من المسائل ذات الصلة.
ولم يغب شهرٌ قبل أن يجري "عبيدات" لقاءات مكثّفة مع هيئة التعليم العالي الصينية للتباحث في إمكانية إقامة عدد من المشاريع والبرامج الطبية المشتركة، ودعم جهود التبادل الطلابي بين الجانبين، ويستقبل وفدًا صينيًّا من لجنة إدارة ريادة الأعمال الشبابية بين الصين والدول العربية لمتابعة تفاصيل مشروع إنشاء مركز لصيانة السيارات الكهربائية والهجينة، ومركز لصيانة الأجهزة الخلوية في الجامعة الأردنية، إلى جانب عمله على استقطاب مزيد من الطلبة الصينيين لدراسة اللغة العربية في الجامعة.
تشرين الأوّل بدوره، شهد تحرّكات على نطاقات مختلفة، إذ رشّحت مؤسّسة (MED-OR)، التي تُعدّ من أبرز المؤسسات العالمية الرائدة في تعزيز الشراكة ما بين الأكاديميا والصناعة، "عبيدات" إلى عضويّة مجلسها الدولي الاستشاري؛ "عبيدات" الذي ترأس في تشرين الأوّل أيضًا ملتقى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) لتوأمة الجامعات العربية، الذي نُظّم في الجمهورية التونسية للوصول إلى شراكة حقيقية بين الجامعات العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالعملية التعليمية بأبعادها المختلفة، وزيادة حجم التعاون في نقل الخبرة والمعرفة. فخلال استضافة الجامعة فعاليات الموسم العاشر من مدرسة البترا للفيزياء تحت شعار "الحوسبة الكمومية: النظرية والتطبيقات"، برعاية سمو الأمير الحسن بن طلال، ما هو إلا تفعيل وتحفيز للبحث العلمي في الأردن، وإنشاء منتدى واسع في العالم العربي لتبادل وجهات النظر حول العلوم والتكنولوجيا وتأثيرهما على التنمية، والتأكيد على دور الفيزياء في عملية التنمية. كما أن الجامعة وقعت خلال العام الأكاديمي الحالي ما مجموعه (104) اتفاقية ومذكرة تفاهم (تدريبية وأكاديمية وبحثية وعامة)، وفازت بمنحة السفارة الأمريكية لتنفيذ مشروع شبكة تعاون الجامعات الأردنية واحتضان العديد من الفعاليات العالمية،
منها استضافة اجتماع الجمعية العمومية للجامعات الأورومتوسطية على المستوى الدولي UNIMED، وتنفيذ مؤتمر تيدكس (TEDx) و مسابقة هلت برايز (Hult prize) العالمية.
طوى تشرين الثاني ما سبقه، وجاء ليشهد على مشاركة الجامعة في قمة التايمز للتعليم العالي لجامعات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي استضافتها جامعة نيويورك أبو ظبي، الأمر الذي أتاح الفرصة للقاء أكاديميين من جامعات مرموقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والعديد من الخبراء المختصّين في التعليم الإلكتروني، ثمّ جاء كانون الأوّل، ليختم سلسلة حافلة من الشراكات، بانضمام "الأردنيّة إلى مشروع إنشاء "المركز العالمي لتغير المناخ وأنظمة المياه والطاقة والغذاء" المدعوم من المعهد الوطني الأمريكي للصحة، في سعي من الجامعة لمواكبة القضايا البيئية، التي باتت أكثر حساسيّة وحاجة للالتفات من أيّ وقت مضى طوال التاريخ.
ثباتٌ في المواقف
قبل الحرب على غزّة وخلالها، تظلّ الأردنيّة جزءًا من وطنٍ عربيٍّ كبيرٍ، يجمعه معه تاريخ وحضارة، إرث وحاضر ومستقبل، يجمعها وإيّاه صلة بالنبض، ودم أردنيّ سال شرفًا وعزّةً.
وطالما آمنت الجامعة بأنّ سبيل التحرّر لا يفترق مع سبيل العلم، فالعلم هو العروة التي لزم أن نستمسك بها، دون تفريط بباقي الحقوق أنّى كانت، وفي هذا الصعيد، سبق للجامعة أن استضافت، في أيّار الفائت، رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري، ضمن فعاليات الموسم الثاني للمهرجان المقدسي الذي نظمته لجنة القدس في الجامعة الأردنية.
وشهد تشرين الأوّل، عقد الجامعة عددًا من الحواريات الرامية إلى مناقشة سبل الإسهام إسهامًا ملموس الأثر لتخفيف آثار العدوان على غزّة، أطلق رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي في إحداها "مبادرة العلمين"، مؤكّدًا تلاحم الموقفين الرسمي والشعبي بالوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين، وضرورة الدعوة في مختلف المنابر إلى وقف جرائم الحرب بحقهم ورفض تهجيرهم من أراضيهم.
واستكمالًا لهذا النهج، شارك في تشرين الثاني عميد كلية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني للعلوم السياسية والدراسات الدولية الدكتور حسن المومني في حضور القمم العربية والإسلامية والإفريقية، لإبراز دور الأردن السياسي والدبلوماسي ضمن الجهود الإقليمية والدولية لإيقاف العدوان الإسرائيلي على غزة.
عام انقضى، وآخر هلّ
في عامٍ شهد الأفراح والأتراح، البسمة والأسى، النهوض واليأس، يظلّ الأمل دليل الإنسانيّة فينا، فلولاه، لما طمح أحدٌ لشيء، وأملنا في مفتتح العام القادم أن تهلّ بشائر الخير على أهلنا في غزّة، لنستبدل الخاتمة المؤسية بأخرى تعرف للنصر طريقًا. حينها، ستدور السّاعة من جديد، ونستكمل رحلة العلم، ونتطلّع إلى أجيالٍ جديدة جائعة للتعلم والإبداع، هو ذا أملنا الدائب في "الأردنيّة"، فمع كلّ جيل يتخرّج، تتوجّه الأعين إلى الوجوه الفتيّة، التي ما زالت نهمة لتلقّي لعلم، نهمها للغبّ من الحياة ما استطاعت.

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