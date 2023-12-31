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محمد صلاح يلتحق بالمنتخب المصري 4 يناير استعداداً لأمم أفريقيا

12/31/2023 7:24:06 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ينتظم محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى، فى معسكر منتخب مصر يوم 4 يناير المقبل استعداداً للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2024.

وينطلق معسكر منتخب مصر الثلاثاء المقبل 2 يناير، استعدادا لبطولة أمم أفريقيا، ويقام المعسكر بـ العاصمة الإدارية الجديدة.

من ناحية أخرى، قرر روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، وضع برنامج خاص للاعبي النادي الأهلي قبل بطولة أمم أفريقيا، بسبب حالة الإجهاد التي تسيطر علي اللاعبين، بسبب ضغط المباريات التي خاضها الفريق مؤخرا وآخرها مباريات بطولة كأس السوبر المصري ومونديال الأندية.

ويخوض منتخب مصر معسكرا مغلقا بداية من يوم 2 يناير المقبل، بتخلله مباراة ودية أمام منتخب تنزانيا يوم 7 يناير الجاري استعدادا لأمم أفريقيا، وفقاً لليوم السابع.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية التي تضم منتخبات غانا وكاب فيردي وموزمبيق، ويفتتح منتخب مصر مشواره في البطولة يوم 14 يناير بمواجهة نظيره منتخب موزمبيق يوم 14 يناير.

وأعلن محمد غرابة، مدير المنتخب الوطني الأول، استضافة العاصمة الإدارية لمعسكر المنتخب فى الفترة من 2 إلى 9 يناير، والذي يتخلله مباراة ودية أمام المنتخب التنزاني يوم 7 من نفس الشهر والذي يأتي استعدادا لبطولة أمم افريقيا المقرر انطلاقها يوم 13 يناير في كوت ديفوار.

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