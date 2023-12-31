إلكاي جوندوجان يتعرض لحادث بصالة الألعاب الرياضية ونقله إلى المستشفى

تعرض إلكاي جوندوجان، لاعب وسط منتخب ألمانيا وفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، لإصابة بجرح في رأسه، عقب تعرضه لحادث بسيط في صالة الألعاب الرياضية، حسبما أفادت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الأحد.

وكشفت صحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية، اليوم الأحد، أن جوندوجان ظل ينزف بعد أن أصاب رأسه عن طريق الخطأ عندما كان يتدرب بأحد الأثقال، لينتهي به الأمر في النهاية بالذهاب للمستشفى من أجل فحص الإصابة.

ونشرت زوجة اللاعب الألماني صورة على تطبيق إنستغرام تظهر الإصابة، وكتبت: "نهاية 2023 بغرز".

ومن المتوقع أن يلعب لاعب خط الوسط مباراة برشلونة المقبلة في بطولة الدوري الإسباني أمام لاس بالماس يوم الخميس المقبل.

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