Sunday, 31 December 2023 04:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رئيس الدولة وحاكم رأس الخيمة يعزيان في وفاة خلفان مطر الرميثي

12/31/2023 7:24:05 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم، واجب العزاء في وفاة خلفان مطر الرميثي، وذلك خلال زيارة سموه إلى مجلس العزاء في مدينة العين.

كما قدم التعازي إلى ذوي الفقيد، صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.

وأعرب سموهما، عن خالص تعازيهما ومواساتهما إلى أسرة الفقيد وذويه، داعيين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

وأشاد صاحب السمو رئيس الدولة، بمآثر الفقيد ومسيرة عطائه والذي خدم خلالها وطنه ومجتمعه بتفانٍ وإخلاص على مدى عقود.

رافق صاحب السمو رئيس الدولة، خلال تقديم واجب العزاء، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة.


تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN31122023000110011019ID1107672034

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث