رأس السنة في دبي .. زخم سياحي واقتصادي و100% إشغال فنادق الواجهات البحرية والمطلة على برج خليفة

تشهد مدينة دبي، زخماً اقتصادياً وسياحياً هائلاً خلال فترة رأس السنة، إذ تتألق الفنادق والمراكز الرئيسية باحتفالات استثنائية وتنشط الحركة في المراكز التجارية، ويشهد قطاع الطيران ارتفاعاً ملحوظاً في الحركة.

وفيما تتنافس الفنادق على اختلافها في تقديم تجارب استثنائية للنزلاء، مع تنظيم فعاليات خاصة وعروض فنية مبهرة، تزيد نسب إشغال الفنادق عن 90 أو 95% خلال ليلة رأس السنة، وتصل إلى الإشغال الكامل بنسبة 100% للكثير من الفنادق لا سيما المطلة على الواجهات البحرية أو المتواجدة والمطلة على مناطق الاحتفالات المبهرة كمنطقة برج خليفة، أو القريبة من محطات المترو.

وتستحوذ الحجوزات من قبل السياح الخارجيين الذين قصدوا دبي للاحتفال برأس السنة على النسبة الأكبر بالنسبة للكثير من الفنادق إذ تصل إلى 70% وفق بعض مسؤولي الفنادق.

ومع اقتراب فعاليات رأس السنة، تشهد المراكز التجارية في المدينة نشاطاً تجارياً استثنائياً بدعم من حركة السياحة النشطة خلال هذه الأيام، وتستقبل المراكز التجارية زوارها بعروض ترفيهية تناسب مختلف الشرائح لا سيما العائلات، ويستفيد زوار المراكز هذه الأيام من عروض استثنائية وتخفيضات تزامنا مع مهرجان دبي للتسوق.

ويشهد مطار دبي ارتفاعاً كبيراً في عدد المسافرين خلال موسم الذروة مع بدء موسم الأعياد.

واستعداداً لموسم الذروة الحافل، كشفت مطارات دبي عن جاهزية مطار دبي الدولي للتعامل مع الطفرة المتوقعة خلال موسم الأعياد من خلال العمل لتوفير تجربة سفر سلسة لجميع الضيوف.

وكانت مطارات دبي توقعت أن يستقبل مطار دبي الدولي نحو 4.4 مليون مسافر خلال الفترة من 15 حتى 31 ديسمبر الجاري، وبمتوسط حركة مرور يومية تصل إلى 258 ألف مسافر من وإلى دبي.

وتأتي استعدادات مطارات دبي في وقت تسعى خلاله إلى تقديم تجربة سفر مميزة ومريحة للمسافرين عبر مرافقها، سواء كانوا مغادرين إلى بلدانهم لقضاء العطلة مع عائلاتهم أو قادمين للاحتفال بموسم الأعياد أو من مسافري "الترانزيت".

وتشهد إمارة دبي ليلة رأس السنة عروضاً للألعاب النارية في 32 موقعا، أبرزها منطقة برج خليفة، وذا بيتش وبلو واترز (جي بي آر)، وجزيرة النخلة، والكايت بيتش، وغيرها.

وأعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن تقديم عروض خاصة وخدمات مميّزة للجمهور للاستمتاع بفعاليات رأس السنة من على وسائل النقل البحري، التي تشمل فيري دبي والعبرة والتاكسي المائي، لمشاهدة لحظة الاحتفالات عبر الواجهة البحرية لإمارة دبي.

ودعت القرية العالمية، أحد أهم المنتزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، الضيوف والزوار من جميع أنحاء العالم، للانضمام لاحتفالاتها بحلول العام الجديد، حيث ستحتفل بهذه المناسبة سبع مرات خلال ليلة رأس السنة الجديدة ضمن أجواء غامرة وحافلة بالتجارب الاستثنائية.

وسيكون ضيوف القرية العالمية على موعدٍ مع عروض مذهلة للألعاب النارية على رأس كل ساعة اعتباراً من الـ 8 مساءً وحتى الواحدة بعد منتصف الليل.

ويمكن للضيوف استكشاف أكثر من 90 ثقافة من جميع أنحاء العالم، والاستمتاع بتجارب تسوق مميزة في أكثر من 3,500 منفذ للتسوّق، وما يزيد على 250 منفذاً متنوعاً لتناول المأكولات، والعروض الفنية التي يقدمها فنانون من أكثر من 40 دولة، بالإضافة إلى 195 من جولات الركوب الشيّقة والألعاب والوجهات الترفيهية المتنوعة.

وتفتح القرية العالمية أبوابها في تمام الساعة 4 مساءً، ومُدِّدت ساعات العمل إلى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل حتى 30 ديسمبر، وحتى الساعة 2 بعد منتصف الليل يوم الأحد 31 ديسمبر 2023، بينما سيقتصر الدخول يوم الأحد 31 ديسمبر على السيدات والعائلات حصراً.

وتقدم ريفرلاند دبي، لزوارها فرصة مشاهدة ألعاب نارية على ضفاف النهر وعروض الليزر التي تزين السماء.

وقال حسني عبد الهادي، الرئيس التنفيذي لفنادق كارلتون: وصلت نسب الإشغال خلال ليلة رأس السنة إلى 100% في الفنادق الثلاثة بدبي قبل يومين، وذلك بعد أن تخطت حجوزات هذه الليلة الـ90% منذ أكثر من أسبوعين، لافتاً إلى أن الطلب قوي للغاية كما العادة في دبي وخاصة في هذا اليوم من كل عام.

وأشار إلى أن الكثير من العوامل تلعب دور في وصول الفنادق إلى نسبة إشغال 100%، على رأسها الموقع سواء كان على الواجهات البحرية أو المتواجد أو المطل على الأماكن الشهيرة المميزة في دبي كالفنادق المطلة على برج خليفة، وذلك إضافة إلى الأثر الكبير للعروض ونشاط عملية التسويق المسبق وغير ذلك.

وقال: كارلتون في دبي لديها 3 فنادق متواجدة في مناطق حيوية وسياحية مميزة، فاثنين من الفنادق مطلة على خور دبي، والفندق الثالث متواجد في شارع الشيخ زايد ومطل على برج خليفة".

وحول طبيعة الحجوزات، أشار إلى أن نحو 70% منها خارجي، مقابل نحو 30% للحجوزات من قبل المقيمين في الدولة، لافتاً إلى أن أغلب الحجوزات الخارجية تتم في وقت سابق.

من جهته قال محمد عوض الله الرئيس التنفيذي لمجموعة تايم للفنادق: تعتبر ليلة رأس السنة الأعلى ازدحاماً بالنسبة للفنادق، وتشهد هذه السنة كما العادة طلباً كبيراً على الغرف الفندقية، الأمر الذي يرفع معدلات الإشغال إلى مستويات تتجاوز 90% بشكل عام، وتصل بالنسبة لبعض الفنادق إلى 100%.

وأوضح أن الوصول إلى نسبة الإشغال الكامل لفنادق دبي يعتمد على الموقع بشكل أساسي، محدداً 3 أنواع رئيسية من الفنادق في هذا الخصوص تشمل، فنادق الواجهات البحرية، والفنادق المطلة على الأماكن السياحية الرئيسية وتحديداً برج خليفة، والفنادق القريبة من محطات المترو.

وأشار إلى أن هذه القاعدة تنطبق على فنادق المجموعة، إذ وصلت نسبة الإشغال في فندقين قريبين من أحد أكبر المولات ومن محطة المترو بنفس الوقت إلى 100%، فيما تراوحت النسبة في فندقين آخرين بين 75 و80%.

وقالت نسرين بستاني، مديرة الاتصال المؤسسي والمسؤولة عن البرامج السياحية في مركز ميركاتو للتسوق وتاون سنتر جميرا: الأثر الاقتصادي لفترة الأعياد ولاحتفالات رأس السنة على وجه الخصوص تظهر بشكل واضح لا سيما وأن احتفالات ليلة رأس السنة تجذب أعدادا هائلة من السياح من مختلف مناطق العالم إلى دبي باعتبارها واحدة من أبرز الوجهات العالمية السياحية.

وأفادت أن حركة السياحة مع اقتراب ليلة رأس السنة انعكست على ارتفاع أعداد زوار مراكز التسوق بأكثر من 50%، ونمو نسبة المبيعات للمتاجر بنحو 35%.

وأشارت إلى أن معظم مراكز التسوق تقوم بتنظيم فعاليات ترفيهية خلال هذه الفترة، بالتزامن مع مهرجان دبي للتسوق، وبالتالي تشكل المراكز وجهات مناسبة لمختلف شرائح المجتمع لا سيما العائلات.





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