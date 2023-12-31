الاحتلال يعتدي على عمال في محطة محرقات على مدخل مخيم الفوار
التاريخ
12/31/2023 7:14:01 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN- اعتدت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الأحد، بالضرب على عمال في محطة للمحروقات في مخيم الفوار جنوب الخليل.
وأفادت مصادر محلية للوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على عمال محطة للمحروقات على مدخل مخيم الفوار، كما اطلقت الاعيرة المطاطية وقنابل الغاز، والصوت تجاه المخيم.
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