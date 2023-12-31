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الاحتلال يعتدي على عمال في محطة محرقات على مدخل مخيم الفوار

12/31/2023 7:14:01 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN- اعتدت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الأحد، بالضرب على عمال في محطة للمحروقات في مخيم الفوار جنوب الخليل.

وأفادت مصادر محلية للوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على عمال محطة للمحروقات على مدخل مخيم الفوار، كما اطلقت الاعيرة المطاطية وقنابل الغاز، والصوت تجاه المخيم.

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