إصابتان برصاص الاحتلال في مخيم عين السلطان بأريحا

(MENAFN
- Palestine News Network )
أريحا/PNN- أصيب مواطنان بالرصاص الحي أحدهما طفل، اليوم الأحد، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم عين السلطان بمدينة أريحا.
وأفادت مصادر محلية، بأن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم عين السلطان ما أدى لإصابة مواطنين بالظهر والقدم.
وأكد مدير مستشفى أريحا الحكومي ناصر عناني للوكالة الرسمية، أن من بين الإصابتين اللتين وصلتا المستشفى إصابة طفل (10 أعوام) برصاص الاحتلال بمنطقة الظهر.
وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المدينة ومخيم عقبة جبر في وقت سابق من اليوم.
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