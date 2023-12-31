إصابتان برصاص الاحتلال في مخيم عين السلطان بأريحا

MENAFN - Palestine News Network ) أريحا/PNN- أصيب مواطنان بالرصاص الحي أحدهما طفل، اليوم الأحد، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم عين السلطان بمدينة أريحا.

وأفادت مصادر محلية، بأن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم عين السلطان ما أدى لإصابة مواطنين بالظهر والقدم.

وأكد مدير مستشفى أريحا الحكومي ناصر عناني للوكالة الرسمية، أن من بين الإصابتين اللتين وصلتا المستشفى إصابة طفل (10 أعوام) برصاص الاحتلال بمنطقة الظهر.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المدينة ومخيم عقبة جبر في وقت سابق من اليوم.