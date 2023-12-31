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الحكومة الإسرائيلية تقر تعيين كاتس وزيرا للخارجية

12/31/2023 7:14:00 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- ذكر بيان للحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، أنها أقرت تعيين وزير خارجية جديد بدلا من إيلي كوهين الذي سيصبح وزيرا للطاقة في إطار تداول للمناصب الوزارية مرتب سلفا.

وأضاف البيان أن كوهين سيظل عضوا في مجلس الوزراء الأمني المصغر وسيتولى يسرائيل كاتس منصب وزير الشؤون الخارجية.

يأتي ذلك في وقت دخلت فيه الحرب التي تشنها إسرائيل على حركة حماس في قطاع غزة يومها السادس والثمانين بعد هجوم شنته الحركة على إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول وقتل فيه 1200 شخص فضلا عن احتجاز 240 رهينة.

كما وافقت الحكومة الإسرائيلية على إجراء الانتخابات البلدية المؤجلة في فبراير/ شباط وهو أمر سيخضع أيضا لموافقة البرلمان.

وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء "لا نجري عادة انتخابات في وقت الحرب لكن تلك الانتخابات مقررة سلفا... تم تأجيلها مرة بالفعل".

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