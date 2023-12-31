الحكومة الإسرائيلية تقر تعيين كاتس وزيرا للخارجية

(MENAFN
- Palestine News Network )
تل أبيب/PNN- ذكر بيان للحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، أنها أقرت تعيين وزير خارجية جديد بدلا من إيلي كوهين الذي سيصبح وزيرا للطاقة في إطار تداول للمناصب الوزارية مرتب سلفا.
وأضاف البيان أن كوهين سيظل عضوا في مجلس الوزراء الأمني المصغر وسيتولى يسرائيل كاتس منصب وزير الشؤون الخارجية.
يأتي ذلك في وقت دخلت فيه الحرب التي تشنها إسرائيل على حركة حماس في قطاع غزة يومها السادس والثمانين بعد هجوم شنته الحركة على إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول وقتل فيه 1200 شخص فضلا عن احتجاز 240 رهينة.
كما وافقت الحكومة الإسرائيلية على إجراء الانتخابات البلدية المؤجلة في فبراير/ شباط وهو أمر سيخضع أيضا لموافقة البرلمان.
وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء "لا نجري عادة انتخابات في وقت الحرب لكن تلك الانتخابات مقررة سلفا... تم تأجيلها مرة بالفعل".
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