واشنطن تعلن قتل طواقم زوارق حوثية وإغراقها بعد هجوم في البحر الأحمر

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/ PNN/ أعلن الجيش الأميركي، اليوم الأحد، قتل طواقم ثلاثة زوارق تابعة لجماعة“أنصار الله” (الحوثيون) وإغراقها ردًا على ثاني نداء استغاثة في أقلّ من 24 ساعة من جانب سفينة حاويات في البحر الأحمر.

وقالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) عبر منصّة“إكس” إن مروحيات أميركية“استجابت لنداء استغاثة من جانب 'ميرسك هانغتشو'”، وهي سفينة حاويات دنماركية ترفع علم سنغافورة قالت إنها تعرضت لهجوم من جانب أربعة قوارب تابعة للحوثيين.

وأوضحت القيادة المركزية أن النيران التي أُطلقت من القوارب“وصلت إلى مسافة 20 مترًا من السفينة مع محاولة الصعود على متنها”.

وقالت إن المروحيات الأميركية استجابت“لنداء الاستغاثة وأثناء إصدار نداءات شفهية للقوارب”.

وأضافت“أطلقت القوارب النار على المروحيات الأميركية” التي ردت“بإطلاق النار دفاعًا عن النفس، ما أدى إلى إغراق ثلاثة من الزوارق الأربعة، وقتل أفراد طواقمها”.

وأضافت أن“القارب الرابع فرّ من المنطقة”، مشيرةً إلى أنه“لم يلحق أي ضرر بالأفراد أو المعدات الأميركية”.

وأشارت القيادة المركزية إلى أن هذا ثاني نداء استغاثة تطلقه هذه السفينة في أقلّ من 24 ساعة.

فقد أسقطت مدمرة أميركية، السبت، صاروخين بالستيين مضادين للسفن أُطلقا من الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون.وفي أعقاب الهجومين، أعلنت شركة“ميرسك”، وهي واحدة من أكبر شركات الشحن في العالم، تعليق مرور سفنها في البحر الأحمر لمدة 48 ساعة.

ولم تتبنَ أي جهة حتى الساعة الهجومين على سفينة“ميرسك هانغتشو”.

بدوره، قال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، اليوم، إنه أوضح في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن إيران شريكة في المسؤولية عن منع هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

وقال في منشور على منصة“إكس” للتواصل الاجتماعي“لقد أوضحت أن إيران شريكة في المسؤولية عن منع هذه الهجمات، نظرا لدعمها الطويل الأمد للحوثيين”، مضيفا أن الهجمات“تهدد حياة الأبرياء والاقتصاد العالمي”.

ويشنّ الحوثيون هجمات بطائرات مُسيَّرة وصواريخ تستهدف سفنًا مرتبطة بإسرائيل بالقرب من مضيق باب المندب الإستراتيجي عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر، لممارسة ضغوط على إسرائيل بسبب حربها المدمرة على قطاع غزة.