جهد يختتم المرحلة الأولى من مشروع رصد الانتهاكات الحقوقية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اختتم الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد)، المرحلة الأولى من مشروع اللجان النسوية لرصد الانتهاكات الحقوقية والعنف ضد النساء والفتيات، والممول من المجلس الدنماركي.



وهدف المشروع، الذي استهدف مناطق شرق عمان، إلى المساهمة في الحد من الانتهاكات الحقوقية والعنف الواقع على النساء والفتيات، وتوفير خدمات الوقاية والحماية والدعم النفسي لهن، والتوعية القانونية والحقوقية للنساء، وكسب التأييد المجتمعية والإعلامي.



وتضمن حفل ختام المشروع، الذي حضره ممثلو مؤسسات المجتمع المدني ومدراء مراكز الأميرة بسمة للتنمية التابعة لـ"جهد" وفرق اللجان النسوية التطوعية، لقاء عُرض خلاله الإنجازات التي تم تحقيقها والدروس المستفادة، وجلسة حوارية حول العنف الأسري وآليات الحماية في المجتمع الأردني، واستعراض قصص النجاح في إطار المشروع، بمشاركة متخصصين في آليات الحماية.



وأكد جهد في بيان صحفي اليوم الأحد، سعيه لبناء مجتمعات تضمن الحقوق والفرص المتساوية لتحقيق الاندماج الاجتماعي، وتعزيز النهج المبني على الحقوق الإنسانية، وتحفيز النساء والفتيات والشباب في المجتمعات للقيام بأدوارهم التنموية والمجتمعية.



وقال إنه تم من خلال المشروع الوصول إلى 525 قصة عنف أسري استطاعت اللجان النسوية تحليلها وبناء خطط التدخلات اللازمة بشأنها، وتحفيز النساء الواقع عليهن العنف على المشاركة في جلسات التوعية القانونية والحقوقية وخدمات الإرشاد النفسي، ما عزز لدى العديد منهن رغبتهن في المشاركة بكافة الأنشطة والتدريبات ذات العلاقة بالتمكين الاقتصادي.



وشكلت اللجان النسوية التطوعية والشبابية في مراكز جهد، دورا محوريا في المشروع نتيجة الثقة المجتمعية التي حققها جهد عبر مسيرته مع افراد المجتمعات المحلية، إذ عملت اللجان على رصد الانتهاكات الحقوقية الواقعة على النساء والفتيات من خلال تنفيذ أنشطة حملات كسب التأييد المجتمعي.



ونفذت اللجان أيضا مناظرات حول العنف الأسري وآثاره السلبية، إضافة إلى عروض الأفلام والمسرحيات التفاعلية والأنشطة اللامنهجية، بمشاركة متخذي القرار لغايات كسب التأييد المجتمعي والمشاركة بحلول تساهم في الحد من العنف الواقع على النساء والفتيات بسبب العنف الأسري، انطلاقا من أهمية تمكين المرأة في تحقيق التنمية المستدامة.



وتعمل اللجان التطوعية النسوية والشبابية في جهد، كحلقة وصل مع المجتمع، والقطاع النسوي والشبابي؛ بهدف رصد الاحتياجات المجتمعية والعمل على تلبيتها بالتعاون مع المراكز حسب خصوصية المنطقة والاحتياجات والأولويات التنموية.