ميرسك تعلق مرور سفنها في البحر الأحمر لمدة 48 ساعة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت شركة "ميرسك" الدنماركية، وهي واحدة من أكبر شركات الشحن في العالم، الأحد، تعليق مرور سفنها في البحر الأحمر لمدة 48 ساعة، بعد هجومين من جانب حركة الحوثي اليمنية على إحدى سفنها التجارية.



وأفادت تقارير أن سفينة الحاويات "ميرسك هانغتشو" الدنماركية التي ترفع علم سنغافورة والتي كانت متّجهة من سنغافورة إلى ميناء السويس في مصر، تعرّضت لهجوم صاروخي أثناء عبورها مضيق باب المندب.



وأوضحت الشركة المالكة أن السفينة لم تتضرر من الهجوم على ما يبدو و"تمكنت من مواصلة عبورها شمالًا".

وقالت الشركة إن السفينة تعرضت بعد ذلك لهجوم من جانب أربعة زوارق يشغّلها الحوثيون، الذين "أطلقوا النار في ما يُتوقع أنها محاولة للصعود على متن السفينة".



وأعلن الجيش الأميركي قتل طواقم ثلاثة زوارق وإغراقها فيما فرّ الزورق الرابع من المنطقة.



وقالت شركة "ميرسك" في بيانها أن "في ضوء الحادثة - ولإتاحة الوقت للتحقيق في تفاصيل الحادثة وتقييم أوسع للوضع الأمني - اتُخذ قرار تأخير كافة عمليات العبور في المنطقة في الساعات الـ48 المقبلة".



ولم تتبنَ أي جهة حتى الساعة الهجومين على سفينة "ميرسك هانغتشو".



سكاي نيوز عربية