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عمل النواب تناقش مشروع قانون التنمية الاجتماعية

12/31/2023 7:13:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ناقشت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الاحد، مشروع قانون التنمية الاجتماعية لسنة 2023.
وقال رئيسها المحامي رمزي العجارمة ان مشروع القانون ذو أهمية وخطوة رائدة بتطوير العمل الاجتماعي، وتنظيم الرعاية الصحية وتمكين وزارة التنمية من تقديم الحماية والرعاية الاجتماعية للفئات المستهدفة بتشاركية وعدالة.
ولفت بحضور وزيري التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى والدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة وعدد من المعنيين، الى ان اللجنة ستواصل عقد المزيد من الاجتماعات لمناقشة وإقرار ما تبقى من مواد.
من جهتها قالت بني مصطفى، ان التعديلات جاءت للدور الكبير الملقى على العاملين بالعمل الاجتماعي، ومواكبة للقطاعات الاستراتيجية ومهنة العمل الاجتماعي والرعاية الاجتماعية.
وأشارت الى أن مشروع القانون يُعنى بضبط وترخيص العمل الاجتماعي.
وقدم الحضور جملة من الملاحظات والاستفسارات حول مشروع القانون لتجويده بما يواكب التطورات في العمل الاجتماعي.
يذكر أن الأسباب الموجبة، لمشروع القانون، جاءت لتمكين وزارة التنمية من تقديم الحماية والرعاية الاجتماعية للفئات المحتاجة بتشـاركية وعدالة، ولتحديد تلك الفئات ودعمها وتعزيز إنتاجها وفقا للإمكانيات المتاحة، ولضـبط أوجه المسـؤولية المجتمعية وفقا للأولويات الوطنية،
ولتحديد إجراءات ترخيص مؤسسات ومراكز ودور الإيواء التي تقدم خدمات الرعاية الاجتماعية والرقابة والإشراف عليها، ولتنظيم مهنة العمل الاجتماعي وتحديد شـروط ممارستها واعتماد البرامج الخاصة بها وترخيصها، ولضبط عملية جمع التبرعات للأغراض الخيرية وتحديـد شـروط جمع التبرعات ووسائله، ولتمكين الوزارة من إنشاء صندوق للحماية والرعاية الاجتماعية.
وحضر الاجتماع النواب: محمد الشطناوي، تمام الرياطي، غازي الذنيبات، عمر النبر، يزن الشديفات، نواف الخوالدة، فليحة السبيتان، بلال المومني.




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