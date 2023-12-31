طوقان: إنتاج 800 طن سنويا من الكعكة الصفراء لتشغيل محطة الطاقة النووية في الأردن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نظمت جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية اليوم الأحد، ندوة للتعريف بنشاطات هيئة الطاقة الذرية الأردنية وإنجازاتها.



وقال رئيس الهيئة الدكتور خالد طوقان إن الهيئة تعمل على الدوام لتحقيق إنجازات نوعية في برامجها المتطورة وتدريب الكفاءات من خلال إيفاد العاملين بدورات تدريبية، والحصول على مؤهلات علمية عالية متقدمة في العلم النووي، وتطمح إلى أن يكون الأردن المركز الرئيس على صعيد الإقليم في نوعية الكفاءات والكوادر المدربة على أنشطة وبرامج العلم النووي.



وأضاف إن مشاريع البرنامج النووي الأردني تتمثل بمحطة الطاقة النووية الأردنية، وتطوير الموارد البشرية الذي يتضمن المنظومة النووية دون الحرجة، والمفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب، ومركز السنكروترون، ومشروع اليورانيوم.



وأشار إلى أن المفاعـل النووي يلعب دورا أسـاسيا في بنـاء وتأهيل وتدريب أجيـال جديدة من الباحثين والعلماء والمهندسين النوويين، ويستخدم لإنتاج نظائر مشعة طبية وصناعية.



وعرض المخطط التوضيحي للمفاعل النووي للبحوث والتدريب والنظائر المشعة التي ينتجها، ومنها نظير اليود (I-131) الذي يستخدم في علاج وتشخيص سرطان الغدة الدرقية، وعلاج سرطان الكبد.



وبين أن شركة تعدين اليورانيوم الأردنية التي أنشئت عام 2013 تتولى إدارة مشروع اليورانيوم في وسط الأردن، وعملت على استكشاف وتطوير المعالجة المثلى لخام اليورانيوم على نحو قاد إلى تطوير مصنع ريادي لإنتاج الكعكة الصفراء، وتعمل كذلك على دراسة جدوى اقتصادية وصولا لإنتاج الكعكة الصفراء من الخامات في منطقة وسط الأردن، وإنشاء مصنع تجاري قادر على إنتاج نحو (400) طن من الكعكة الصفراء سنوياً، لإنتاج (800) طن سنوياً من الكعكة الصفراء لاستخدامها كوقود لمحطة الطاقة النووية في الأردن، ولتصدير الفائض إلى دول أخرى في الإقليم.



وأوضح أهمية احتفاظ الأردن من خلال الهيئة بحق تخصيب اليورانيوم بنسب متدنية لاستخدامه كوقود مستقبلي لمحطات الطاقة النووية الأردنية باعتباره ثروة وطنية استراتيجية.



ولفت إلى إنشاء مركز السنكروترون (SESAME) كأول مركز عالمي للتميز في البحث العلمي في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى إنجاز دراسات تتعلق بمشروع المحطة النووية الأردنية.



وتحدث أمين عام الهيئة الدكتور أحمد الصبّاغ عن الخدمات التي تقدمها الهيئة عبر مختلف مديرياتها وأقسامها ومرافقها لمختلف القطاعات في المجال الإشعاعي.



وقالت عميد كلية الهندسة في الجامعة الدكتورة حنان النمري إن المفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب الذي تحتضنه الجامعة يقدم لطلبة برنامج البكالوريوس في الهندسة النووية تدريبا متميزاً أثناء الدراسة وبعدها.



وأضافت إن المنظومة النووية الأردنية دون الحرجة أنشئت في قسم الهندسة النووية لغايات التعليم والتدريب والبحث العلمي، ولتتيح الفرصة لطلاب برنامج الهندسة النووية لإجراء التجارب في مجال فيزياء المفاعلات النووية.



واشتملت الندوة على معرض مفتوح لمرافق الهيئة، والخدمات والمشاريع التي تقدمها الهيئة.



وأكد رئيس الجامعة الدكتور خالد السالم خلال لقائه رئيس الهيئة، أهمية بناء الشراكات والتعاون بين الهيئة والجامعة، ولا سيما أن الجامعة هي الوحيدة في الأردن التي تدرس تخصص الهندسة النووية.