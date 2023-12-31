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شيرين عبد الوهاب تكشف حقيقة ارتباطها بعد انفصالها عن حسام حبيب

12/31/2023 6:10:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انتشرت خلال الساعات الماضية أخبار عن ارتباط الفنانة شيرين عبد الوهاب بعلاقة عاطفية جديدة وذلك بعد أيام قليلة من انفصالها عن الفنان حسام حبيب.
ونفت شيرين كل ما تم تداوله عن هذا الأمر مؤكدة في تصريحات صحافية أن تلك الشائعات المتداولة حول ارتباطها غير صحيحة، لأنها ما زالت في فترة العدة، وعلقت: "مفيش ارتباط أنا لسه في شهور العدة".

لها

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