مقتل ضابط وجندي إسرائيلي بمعارك شمال ووسط غزة

وقبل هذا الإعلان، بلغت الحصيلة المعلنة لقتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء العملية البرية في غزة إلى 174 والمصابين 936، كما ارتفع العدد الإجمالي المعلن لقتلاه إلى 504، بين ضابط وجندي.

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