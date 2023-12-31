مقتل ضابط وجندي إسرائيلي بمعارك شمال ووسط غزة

مقتل ضابط وجندي إسرائيلي بمعارك شمال ووسط غزة
التاريخ
12/31/2023 6:10:23 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد مقتل ضابط وجندي، في معارك شمال قطاع غزة ووسطه.
وقبل هذا الإعلان، بلغت الحصيلة المعلنة لقتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء العملية البرية في غزة إلى 174 والمصابين 936، كما ارتفع العدد الإجمالي المعلن لقتلاه إلى 504، بين ضابط وجندي.
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