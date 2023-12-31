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مقتل ضابط وجندي إسرائيلي بمعارك شمال ووسط غزة

12/31/2023 6:10:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد مقتل ضابط وجندي، في معارك شمال قطاع غزة ووسطه.


وقبل هذا الإعلان، بلغت الحصيلة المعلنة لقتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء العملية البرية في غزة إلى 174 والمصابين 936، كما ارتفع العدد الإجمالي المعلن لقتلاه إلى 504، بين ضابط وجندي.


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