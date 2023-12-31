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محمد هنيدي يروي صدمته في وفاة علاء ولي الدين

12/31/2023 6:10:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - خلال حواره مع الإعلامي محمود سعد في برنامج "سولد أوت كامل العدد" المذاع عبر قناة CBC، قال النجم محمد هنيدي إن وصف الحاضر الغائب يتجسد بقوة في النجم الراحل علاء ولي الدين، الذي جمعته به صداقة لم تتكرر.
وأضاف: "علاء فعلاً حاضر طول الوقت في الحكايات، ووفاته كانت خبطة في بداية العمر لكن ربنا لطف".


وتابع: "في وفاة علاء قعدت 3 شهور لا أبكي ولا أعمل حاجة، ولا أعتقد إن شخص آخر ممكن يملأ مكانه كصديق".


ورداً على سؤال عن الظروف التي أدت للتقارب الشديد بينهما، قال هنيدي: "تقابلنا في المعهد العالي للفنون المسرحية، وكان يسمع من كل الناس عن واحد قصير دمه خفيف، وأنا أسمع عن واحد تخين دمه خفيف، ومن يوم ما اتقابلنا إما إني أكون في بيته أو يكون في بيتي".


يذكر أن علاء ولي الدين رحل عن عالمنا قبل 20 عاماً حيث توفي في 11 شباط (فبراير) 2003.

لها

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