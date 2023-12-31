Sunday, 31 December 2023 02:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


التربية تعلن أسماء المعلمين والإداريين المستحقين للترفيع - رابط

12/31/2023 6:10:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة التربية والتعليم قوائم المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات المستحقين للترفيع، وفقا للأسس المعتمدة لهذه الغاية، وذلك على الرابط التالي: .


وبينت الوزارة أن الترفيعات شملت ٢١٠٠٦ معلما ومعلمة وإداريا وإدارية؛ منهم ١٢٤٦٦ ترفيعا وجوبيا و٨٥٤٠ ترفيعا جوازيا، حيث يتم ترفيعهم إلى أدنى مربوط الدرجة التالية لدرجاتهم الحالية اعتبارا من ٣١/١٢/٢٠٢٣.


ولفتت إلى أن قائمة الترفيعات المعلنة تضمنت ترفيع ٤٨٤ للدرجة الخاصة ترفيعا جوازيا.


وأضافت أن القائمة تضمنت كذلك ترفيع ١٩٥٠٥ من الفئة الأولى منهم ١١٤٥٢ ترفيعا وجوبيا و ٨٠٥٣ ترفيعا جوازيا؛ فيما شملت ترفيع ١٥٠١ من الفئة الثانية منهم ١٠١٤ ترفيعا وجوبيا و٤٨٧ ترفيعا جوازيا.


وهنأ وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة الزملاء الذين شملتهم الترفيعات، متمنيا لهم دوام التوفيق ومزيدا من العطاء والتميز.

MENAFN31122023000208011052ID1107671971

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث