التربية تعلن أسماء المعلمين والإداريين المستحقين للترفيع - رابط

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة التربية والتعليم قوائم المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات المستحقين للترفيع، وفقا للأسس المعتمدة لهذه الغاية، وذلك على الرابط التالي: .



وبينت الوزارة أن الترفيعات شملت ٢١٠٠٦ معلما ومعلمة وإداريا وإدارية؛ منهم ١٢٤٦٦ ترفيعا وجوبيا و٨٥٤٠ ترفيعا جوازيا، حيث يتم ترفيعهم إلى أدنى مربوط الدرجة التالية لدرجاتهم الحالية اعتبارا من ٣١/١٢/٢٠٢٣.



ولفتت إلى أن قائمة الترفيعات المعلنة تضمنت ترفيع ٤٨٤ للدرجة الخاصة ترفيعا جوازيا.



وأضافت أن القائمة تضمنت كذلك ترفيع ١٩٥٠٥ من الفئة الأولى منهم ١١٤٥٢ ترفيعا وجوبيا و ٨٠٥٣ ترفيعا جوازيا؛ فيما شملت ترفيع ١٥٠١ من الفئة الثانية منهم ١٠١٤ ترفيعا وجوبيا و٤٨٧ ترفيعا جوازيا.



وهنأ وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة الزملاء الذين شملتهم الترفيعات، متمنيا لهم دوام التوفيق ومزيدا من العطاء والتميز.