التربية تعلن أسماء المعلمين والإداريين المستحقين للترفيع - رابط

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة التربية والتعليم قوائم المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات المستحقين للترفيع، وفقا للأسس المعتمدة لهذه الغاية، وذلك على الرابط التالي: .
وبينت الوزارة أن الترفيعات شملت ٢١٠٠٦ معلما ومعلمة وإداريا وإدارية؛ منهم ١٢٤٦٦ ترفيعا وجوبيا و٨٥٤٠ ترفيعا جوازيا، حيث يتم ترفيعهم إلى أدنى مربوط الدرجة التالية لدرجاتهم الحالية اعتبارا من ٣١/١٢/٢٠٢٣.
ولفتت إلى أن قائمة الترفيعات المعلنة تضمنت ترفيع ٤٨٤ للدرجة الخاصة ترفيعا جوازيا.
وأضافت أن القائمة تضمنت كذلك ترفيع ١٩٥٠٥ من الفئة الأولى منهم ١١٤٥٢ ترفيعا وجوبيا و ٨٠٥٣ ترفيعا جوازيا؛ فيما شملت ترفيع ١٥٠١ من الفئة الثانية منهم ١٠١٤ ترفيعا وجوبيا و٤٨٧ ترفيعا جوازيا.
وهنأ وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة الزملاء الذين شملتهم الترفيعات، متمنيا لهم دوام التوفيق ومزيدا من العطاء والتميز.
MENAFN31122023000208011052ID1107671971
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.