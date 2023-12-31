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2.7 % نمو الناتج المحلي الإجمالي بالربع الثالث من 2023

12/31/2023 6:10:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصدرت دائرة الإحصاءات العامة نتائج التقديرات الربع سنوية لمؤشرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية والثابتة للربع الثالث من عام 2023 حيث أظهرت النتائج نمواً بنسبة 2.7% مقارنة مع الربع الثالث من عام 2022.
وبذلك تكون نسبة النمو للأشهر التسعة الأولى من عام 2023 قد بلغت 2.7% مقارنةً بالتسعة أشهر الأولى من عام 2022 بالأسعار الثابتة.
بالنسبة للتقديرات القطاعية فقد أظهرت النتائج الأولية أن غالبية القطاعات الاقتصادية قد حققت نمواً خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنة بالربع الثالث من عام 2022، حيث حقق "قطاع الفنادق والمطاعم" أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة بلغت نسبته 6.3% مساهماً بمقدار 0.11 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق، تلاه "قطاع النقل والتخزين والاتصالات" بنسبة 5.3% مساهماً بمقدار 0.44 نقطة مئوية، ثم " قطاع الزراعة والقنص والغابات وصيد الأسماك " بنسبة نمو بلغت 5.1% وبمساهمة مقدارها 0.20 نقطة مئوية، ويليه "قطاع الصناعات التحويلية" بنسبة نمو بلغت 3.9% وبمساهمة مقدراها 0.73 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق.




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