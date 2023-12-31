التربية تنشر أسئلة امتحان علوم الأرض وتاريخ العرب

التربية تنشر أسئلة امتحان علوم الأرض وتاريخ العرب
التاريخ
12/31/2023 6:10:22 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نشرت وزارة التربية والتعليم نموذج أسئلة امتحان مبحث علوم الأرض ومبحث تاريخ العرب والعالم ومبحث التفسير وعلوم القرآن والحديث الشريف ومبحث الانتاج الحيواني في الدورة التكميلية بحسب رصد "الوكيل الإخباري" .
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