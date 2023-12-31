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مليون و 300 ألف دينار مجموع دعم بنك الإسكان لمبادرات التبرع لأهالي غزة

12/31/2023 6:10:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انطلاقاً من واجبه الوطني والإنساني، أعلن بنك الإسكان عن تبرعه بمبلغ 300 ألف دينار إضافية لعدد من حملات التبرع لأهالي غزة التي تنفذها مجموعة من المؤسسات الوطنية المتمثلة بمؤسسة الحسين للسرطان، تكية أم علي والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية. وجاء ذلك بعد إعلان البنك مؤخراً عن التبرع بمبلغ مليون دينار للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لشراء أدوية للمستشفيات الفلسطينية.
وإيماناً من بنك الإسكان بالأهداف السامية لحملات التبرع التي ينظمها عدد من شركائه الاستراتيجيين لدعم أهالي غزة في ظل الظروف الراهنة ، قدم البنك دعمه لكل من : مؤسسة الحسين للسرطان لحملة "انقذوا مرضى السرطان من غزة" الهادفة لدعم مرضى السرطان القادمون من غزة للعلاج في مركز الحسين للسرطان بالإضافة إلى إرسال الأدوية والمستلزمات الطبية إلى مستشفيات قطاع غزة بمبلغ 100 ألف دينار، وتكية أم علي حملة "لأجلك يا غزة" الهادفة إلى توفير طرود غذائية طارئة للأسر المتضررة بمبلغ 100 ألف دينار، والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة "لأهلنا في غزة" الهادفة لإيصال المساعدات العينية والغذائية والطبية للأسر المتضررة في غزة بمبلغ 100ألف دينار.
ويأتي التبرع التزاماً من البنك بمسؤوليته الاجتماعية باعتباره جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع الأردني، وبهدف تمكين المؤسسات الوطنية من تحمل الأعباء المتزايدة المترتبة عليها لا سيما أن البنك شريك استراتيجي ورئيسي لهذه المؤسسات، حيث يقدم البنك دعمه السنوي لمؤسسة الحسين للسرطان من خلال عدة برامج أبرزها (العيادة المتنقلة للكشف المبكر عن سرطان الثدي ، وبرنامج سوار التطوعي، وبرنامج المنح الجامعية للمرضى المصابين بالسرطان)، بالإضافة لدعمه تكية أم علي عن برامجها المتعلقة بتوزيع الطرود الغذائية على الأسر العفيفة و توزيع وجبات إفطار الصائم خلال شهر رمضان المبارك وإقامة موائد الرحمن، والمساهمة الدائمة في دعم الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وبرامجها الهادفة إلى تخفيف الأعباء المالية على العائلات المحتاجة وتحسين حياتهم.




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