شحادة: لا ملاحظات جوهرية على امتحانات تكميلية التوجيهي

(MENAFN
- Amman Net) قال مدير الامتحانات في وزارة التربية والتعليم، محمد شحادة، إن الوزارة لم تتلق أيّة ملاحظات جوهرية التي من شأنها التأثير على سير عملية امتحانات الدورة التكميلية لطلبة الثانوية العامة (التوجيهي) 2023.
وأضاف شحادة، في حديثه مع عمون، أن الأمور تسير بطريقة اعتيادية وفق ما هو مخطط له مسبقًا، مؤكدًا أن المخالفات في حدودها الدنيا.
ونوه إلى أن الامتحانات لغاية اليوم الأحد، جميعها جاءت تراعي الفروق الفردية.
ولفت إلى أنه يتقدم طلبة الفرع العلمي للامتحان اليوم الأحد بمبحث علوم أرض، في حين طلبة الفرع الأدبي يتقدمون لمبحث تاريخ العرب والعالم.
وكانت الوزارة قد أكدت في وقت سابق، أنها سمحت باستخدام الآلة الحاسبة في المباحث التي تتطلب طبيعتها استخدامها، والتي ستسلم لكل مشترك، وتبقى على مقعده إلى نهاية اليوم الأخير، وسيكون للمشترك الحق في استخدامها من عدمه، منوهة أن استخدام الآلة الحاسبة اختياري ويعود لرغبة الطالب المشترك، في أي مبحث من المباحث التي تتطلب طبيعته استخدامها.
وأشارت الوزارة إلى أنها راعت احتياجات الطلبة من ذوي الإعاقة، من حيث سهولة الوصول إلى القاعة، وأن تكون غرفة الامتحان في الطابق الأرضي، وتوفير متطلبات البيئة الامتحانية المناسبة لكل إعاقة.
MENAFN31122023000209011053ID1107671965
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.