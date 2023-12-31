شحادة: لا ملاحظات جوهرية على امتحانات تكميلية التوجيهي

MENAFN - Amman Net) قال مدير الامتحانات في وزارة التربية والتعليم، محمد شحادة، إن الوزارة لم تتلق أيّة ملاحظات جوهرية التي من شأنها التأثير على سير عملية امتحانات الدورة التكميلية لطلبة الثانوية العامة (التوجيهي) 2023.

وأضاف شحادة، في حديثه مع عمون، أن الأمور تسير بطريقة اعتيادية وفق ما هو مخطط له مسبقًا، مؤكدًا أن المخالفات في حدودها الدنيا.

ونوه إلى أن الامتحانات لغاية اليوم الأحد، جميعها جاءت تراعي الفروق الفردية.

ولفت إلى أنه يتقدم طلبة الفرع العلمي للامتحان اليوم الأحد بمبحث علوم أرض، في حين طلبة الفرع الأدبي يتقدمون لمبحث تاريخ العرب والعالم.

وكانت الوزارة قد أكدت في وقت سابق، أنها سمحت باستخدام الآلة الحاسبة في المباحث التي تتطلب طبيعتها استخدامها، والتي ستسلم لكل مشترك، وتبقى على مقعده إلى نهاية اليوم الأخير، وسيكون للمشترك الحق في استخدامها من عدمه، منوهة أن استخدام الآلة الحاسبة اختياري ويعود لرغبة الطالب المشترك، في أي مبحث من المباحث التي تتطلب طبيعته استخدامها.

وأشارت الوزارة إلى أنها راعت احتياجات الطلبة من ذوي الإعاقة، من حيث سهولة الوصول إلى القاعة، وأن تكون غرفة الامتحان في الطابق الأرضي، وتوفير متطلبات البيئة الامتحانية المناسبة لكل إعاقة.