واشنطن: مؤسسات حقوقية تستعد لأسبوع من التظاهرات لوقف العداون على غزة

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN- أعلنت المؤسسات الفلسطينية والعربية والإسلامية الحقوقية العاملة في الولايات المتحدة الأميركية، استعدادها لأسبوع من التظاهرات والاعتصامات والفعاليات المركزية في معظم الولايات تحت عنوان (National Week of Action)للمطالبة بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة.

وتواصل المؤسسات التحضير لإطلاق الفعاليات من اليوم الأول في العام الجديد، حتى السابع من شهر كانون الثاني المقبل، لإيصال رسالة إلى الإدارة الأميركية بوجوب التدخل لوقف هذه الحرب، ومنع قتل المزيد من الأبرياء.

وتطالب المؤسسات من خلال "أسبوعها الوطني عبر الولايات المتحدة"

بدعم حرية فلسطين

ووقف الإبادة الجماعية الإسرائيلية، وإنهاء المساعدات الأميركية لإسرائيل،

وفك الحصار عن غزة،

وإنهاء الاحتلال والاستعمار الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية.

وفي السياق ذاته، تستمر المظاهرات الأسبوعية في الولايات المتحدة المطالبة بإنهاء الحرب بشكل فوري، كان أكبرها في حي مانهاتن بولاية نيويورك التي شارك فيها الآلاف من اليهود الأرثوذكس للتضامن مع فلسطين، طالبوا خلالها بإنهاء الإبادة الجماعية الوحشية بحق الفلسطينيين.