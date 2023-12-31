واشنطن: مؤسسات حقوقية تستعد لأسبوع من التظاهرات لوقف العداون على غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
واشنطن/PNN- أعلنت المؤسسات الفلسطينية والعربية والإسلامية الحقوقية العاملة في الولايات المتحدة الأميركية، استعدادها لأسبوع من التظاهرات والاعتصامات والفعاليات المركزية في معظم الولايات تحت عنوان (National Week of Action)
للمطالبة بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة.
وتواصل المؤسسات التحضير لإطلاق الفعاليات من اليوم الأول في العام الجديد، حتى السابع من شهر كانون الثاني المقبل، لإيصال رسالة إلى الإدارة الأميركية بوجوب التدخل لوقف هذه الحرب، ومنع قتل المزيد من الأبرياء.
وتطالب المؤسسات من خلال "أسبوعها الوطني عبر الولايات المتحدة"
بدعم حرية فلسطين
ووقف الإبادة الجماعية الإسرائيلية، وإنهاء المساعدات الأميركية لإسرائيل،
وفك الحصار عن غزة،
وإنهاء الاحتلال والاستعمار الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية.
وفي السياق ذاته، تستمر المظاهرات الأسبوعية في الولايات المتحدة المطالبة بإنهاء الحرب بشكل فوري، كان أكبرها في حي مانهاتن بولاية نيويورك التي شارك فيها الآلاف من اليهود الأرثوذكس للتضامن مع فلسطين، طالبوا خلالها بإنهاء الإبادة الجماعية الوحشية بحق الفلسطينيين.
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