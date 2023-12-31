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غارات إسرائيلية على عدد من البلدات في جنوب لبنان

12/31/2023 6:09:53 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت/PNN- قصفت طائرات الاحتلال الحربية، اليوم الاحد، عددا من البلدات في جنوب لبنان.

وشنت الطائرات الحربية، والمسيرات الإسرائيلية، غارات على بلدات عيتا الشعب، واللبونة ورامية.

وشهدت الليلة الماضية وحتى صباح اليوم، إطلاق الاحتلال القنابل المضيئة فوق قرى قضاء صور والساحل البحري، وقرى القطاعين الغربي والأوسط تزامنا مع تحليق الطيران الاستطلاعي فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولا حتى مشارف مدينة صور.

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