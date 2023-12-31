غارات إسرائيلية على عدد من البلدات في جنوب لبنان

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيروت/PNN- قصفت طائرات الاحتلال الحربية، اليوم الاحد، عددا من البلدات في جنوب لبنان.
وشنت الطائرات الحربية، والمسيرات الإسرائيلية، غارات على بلدات عيتا الشعب، واللبونة ورامية.
وشهدت الليلة الماضية وحتى صباح اليوم، إطلاق الاحتلال القنابل المضيئة فوق قرى قضاء صور والساحل البحري، وقرى القطاعين الغربي والأوسط تزامنا مع تحليق الطيران الاستطلاعي فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولا حتى مشارف مدينة صور.
MENAFN31122023000205011050ID1107671962
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.