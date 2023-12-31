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الشيخ: تصريح نتنياهو بالسيطرة على محور فيلادلفيا يستوجب قرارا فلسطينيا عربيا موحدا

12/31/2023 6:09:53 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، إن تصريح نتنياهو بالعودة الإسرائيلية للسيطرة على محور فيلادلفيا ومعبر رفح في الجانب الفلسطيني، وخلق مناطق عازلة وترتيبات أمنية جديدة دليل واضح على قرار عودة الاحتلال بالكامل، وتدمير للاتفاقيات مع مصر، وإنهاء كل الاتفاقيات مع منظمة التحرير.

وأضاف الشيخ في تصريح مقتضب نشره عبر منصة "إكس"، اليوم الأحد، أن هذا يستوجب قراراً فلسطينياً عربياً موحداً لمواجهة تداعيات هذه الحرب العدوانية، ومحاولات نتنياهو فرض وقائع جديدة جراء هذه الحرب.


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