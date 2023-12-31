وزير الداخلية يعلن تسهيلات على اصدار جواز السفر الفلسطيني للمحافظات الجنوبية

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN- أعلن وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، اليوم الأحد، اعتماد تسهيلات على اصدار الجواز الفلسطيني للمواطنين في المحافظات الجنوبية بسبب العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.

وأفاد مدير عام الجوازات ناصر أبو فخيدة، بأنه بإمكان تقديم طلب اصدار أو تجديد الجواز الفلسطيني للمواطنين المتواجدين في المحافظات الجنوبية في الادارة العامة للجوازات في عين منجد من قبل أحد الأقارب من الدرجتين الأولى أو الثانية أو بموجب كتاب تنسيب أو تعريف من قبل الدوائر الرسمية أو المؤسسات الدولية العاملة في فلسطين أو أي من منظمات المجتمع المدني المسجلة وفق القانون أو من أي جهة موثوقة.

وأشار إلى أنه بامكان القريب من الدرجة الأولى أو الثانية توكيل غيره بموجب وكالة منظمة ومصادق عليها من قبل أي من سفارات دولة فلسطين في الخارج كما بامكان المواطنين في الخارج تقديم معاملات أبناء المحافظات الجنوبية عبر السفارات مباشرة من خلال قريب من الدرجة الأولى أو الثانية.



