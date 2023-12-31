هيئة الأسرى تنشر تفاصيل التنكيل بالأسيرة جنين عمر

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، تفاصيل الاعتقال والتنكيل التي تعرضت لها الأسيرة جنين طه عمر، والوضع المأساوي للأسيرات القابعات في سجن الدامون.

وقالت الهيئة، في تقرير لها، اليوم الأحد، إن عددا من الجنود قاموا باقتحام منزل الأسيرة جنين (21 عاما) بمدينة الخليل وكبلوها

وعصبوها، حيث اقتادوها الى معسكر قريب بقيت فيه حتى الصباح، بعدها نقلت الى سجن عوفر.

وقالت الأسيرة: "حال وصولي الى عوفر حضر جندي وأمرني بإنزال رأسي، فقمت بإنزاله، لكنه أراد ان أنزله أكثر، وقام على الفور بجري على الادراج وضرب رأسي حتى آخر الدرج، ثم حضرت محققه وقامت باستجوابي، بعد انتهاء التحقيق نقلوني الى سجن الشارون، وقامت المجندات بتفتيشي تفتيشا عاريا أنا ومجموعة من الأسيرات، وضربنا بعنف بآلة على جميع أنحاء جسدنا دون أي مبرر، بعدها مباشرة تم نقلنا الى سجن الدامون"، علما أنه تم حكم الأسيرة بالسجن الاداري 4 أشهر.

وفيما يتعلق بظروف سجن الدامون، تم إحضار الأسيرة خالدة جرار وأسيرتين من بيت لحم مؤخرا إلى السجن، ليرتفع عدد الأسيرات إلى 76 أسيرة، 43 من قطاع غزة، و18 من الضفة، والبقية من القدس وأراضي الـ48، يواجهن ظروفا صعبة للغاية، حيث تتم مداهمة الغرف وقلبها رأسا على عقب بشكل شبه يومي، وتم تجريد الأقسام من أبسط المقومات الحياتية، حيث لا تملك الأسيرات سوى فرشة رقيقة وغطاء خفيف جدا، رغم البرد الشديد.

كما تعاني جميع الأسيرات من أوجاع في البطن والكلى، بسبب نسبة الكلور العالية في مياه الشرب، مع تعمد اهمالهن الطبي وحرمانهن من العلاج، الى جانب تقديم طعام سيئ، ومصادرة كافة ملابسهن وأغراضهن الشخصية، باستثناء غيار واحد، وهذا جزء بسيط من مجموع الاجراءات العقابية المفروضة على الاسيرات منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر.