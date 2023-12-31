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جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط وجندي في معارك شمال ووسط غزة

12/31/2023 6:09:53 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل ضابط وجندي في معارك شمال ووسط قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، أن الرقيب أول "احتياط" إليراز غاباي "37 عاماً"، والرقيب أول "احتياط" لياف سعادة "23 عاماً"، قتلا في معارك بقطاع غزة.


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