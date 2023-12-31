جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط وجندي في معارك شمال ووسط غزة
التاريخ
12/31/2023 6:09:53 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل ضابط وجندي في معارك شمال ووسط قطاع غزة.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، أن الرقيب أول "احتياط" إليراز غاباي "37 عاماً"، والرقيب أول "احتياط" لياف سعادة "23 عاماً"، قتلا في معارك بقطاع غزة.
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