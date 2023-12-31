مستعمرون يقتلعون أشتال زيتون في خربة المكحل جنوب غرب جنين

MENAFN - Palestine News Network ) جنين/PNN- قطع مستعمرون، اليوم الأحد، أشتال زيتون من أراض مواطن من بلدة يعبد والواقعة داخل خربة المكحل جنوب غرب جنين وحطموا ساعات المياه للمزارعين.

وداهمت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم، خربة المكحل القريبة من بلدة يعبد، حيث اقتحم الاحتلال منازل الخربة وفتشها وعبث بمحتوياتها.

وقال وليد المكحل ممثل الخربة للوكالة الرسمية، إن المستوطنين قطعوا أشتال الزيتون على مساحة دونم تعود للمواطن فتحي الحجار عطاطرة من يعبد كما قاموا بعملية تخريب وتكسير لساعات المياة للمزارعين .

وأضاف أن مستوطنين أقاموا بؤرة إستيطانية فوق أراضي الخربة في منطقة جبلية ويعملون على توسيعاها من الناحية القبلية لمحافظة طولكرم.

في السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال، بلدة يعبد وقرية طورة جنوب غرب جنين.

وقالت مصادر أمنية لـلوكالة الرسمية، إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة يعبد وداهمت حي البعاجوة واقتحمت قرية طورة وشنت حملة تمشيط وتفتيش واسعة .

كما نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا بالقرب من قرية زبدة المؤدي إلى يعبد وشرع الجنود بتوقيف المركبات وتفتيشها والتدقيق في هويات راكبيها ما أدى الى إعاقة تحركات المواطنين وكثفت من تواجدها العسكري في محيط قرى منطقة يعبد.