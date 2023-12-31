مستعمرون يقتلعون أشتال زيتون في خربة المكحل جنوب غرب جنين

(MENAFN
- Palestine News Network )
جنين/PNN- قطع مستعمرون، اليوم الأحد، أشتال زيتون من أراض مواطن من بلدة يعبد والواقعة داخل خربة المكحل جنوب غرب جنين وحطموا ساعات المياه للمزارعين.
وداهمت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم، خربة المكحل القريبة من بلدة يعبد، حيث اقتحم الاحتلال منازل الخربة وفتشها وعبث بمحتوياتها.
وقال وليد المكحل ممثل الخربة للوكالة الرسمية، إن المستوطنين قطعوا أشتال الزيتون على مساحة دونم تعود للمواطن فتحي الحجار عطاطرة من يعبد كما قاموا بعملية تخريب وتكسير لساعات المياة للمزارعين .
وأضاف أن مستوطنين أقاموا بؤرة إستيطانية فوق أراضي الخربة في منطقة جبلية ويعملون على توسيعاها من الناحية القبلية لمحافظة طولكرم.
في السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال، بلدة يعبد وقرية طورة جنوب غرب جنين.
وقالت مصادر أمنية لـلوكالة الرسمية، إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة يعبد وداهمت حي البعاجوة واقتحمت قرية طورة وشنت حملة تمشيط وتفتيش واسعة .
كما نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا بالقرب من قرية زبدة المؤدي إلى يعبد وشرع الجنود بتوقيف المركبات وتفتيشها والتدقيق في هويات راكبيها ما أدى الى إعاقة تحركات المواطنين وكثفت من تواجدها العسكري في محيط قرى منطقة يعبد.
MENAFN31122023000205011050ID1107671957
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.