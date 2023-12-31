كأس آسيا: عموتا يستعين بحمزة الدردور الهداف التاريخي لمنتخب الأردن

قرر الحسين عموتا، المدير الفني لمنتخب الأردن لكرة القدم الاستعانة بمهاجم نادي الحسين اربد، المخضرم حمزة الدردور في التشكيلة الرسمية في نهائيات كأس آسيا 2023 والتي تنطلق الشهر المقبل في العاصمة القطرية الدوحة.

وسيقود الدردور (33 عاما) هجوم منتخب الأردن إلى جانب الثلاثي موسى التعمري (مونبلييه الفرنسي)، ويزن النعيمات (الأهلي القطري) وعلي علوان (الشمال القطري).

ويعتبر الدردور الذي غاب عن المشاركة في النسخة الأخيرة التي أقيمت في الإمارات عام 2019، الهداف التاريخي لمنتخب الأردن برصيد 35 هدفا في 121 مباراة دولية خاضها خلال مسيرته مع منتخب النشامى والتي انطلقت عام 2011.

ولم يعرف منتخب الأردن طعم الفوز في عهد عموتا الذي قاده في 7 مباريات، خسر 5 وتعادل مرتين.

واستأنف منتخب الأردن تدريباته في عمان بعد عودته من العاصمة اللبنانية بيروت التي خاض فيها يوم الخميس الماضي مباراة ودية انتهت بفوز أصحاب الأرض 2-1.

وينتظر أن يغادر وفد منتخب الأردن إلى الدوحة الثلاثاء المقبل لإقامة معسكر تدريبي تأهبا لخوض مباراتين وديتين أمام قطرَ واليابان يومي 5 و9 يناير، قبل افتتاح مشاركته في النهائيات الآسيوية يوم 15 من ذات الشهر بمواجهة المنتخب الماليزي.

وتنطلق نهائيات كأس آسيا في 12 يناير القادم، حيث وضعت القرعة منتخب النشامى في المجموعة الخامسة إلى جانب كوريا الجنوبية والبحرين وماليزيا.

وهنا القائمة الرسمية:



لحراسة المرمى: يزيد أبو ليلى (الجبلين السعودي)، عبدالله الفاخوري (الوحدات الأردني)، أحمد جعيدي (شباب الأردن)

للدفاع: عبدالله نصيب (الحسين إربد)، يزن العرب (الشرطة العراقي)، أنس بني ياسين (الفيصلي الأردني)، براء مرعي (الفيصلي الأردني)، سالم العجالين (الفيصلي الأردني)، محمد أبو حشيش (العهد اللبناني)، إحسان حداد (الفيصلي الأردني)، فراس شلباية (الوحدات الأردني)

للوسط: فادي عوض (بي دي ار ام الماليزي)، رجائي عايد (الحسين إربد)، نزار الرشدان (الفيصلي الأردني)، إبراهيم سعادة (الخور القطري)، نور الروابدة (سيلانغور الماليزي) ، محمود مرضي (الحسين إربد) ، مهند أبو طه (الوحدات)، محمد أبو زريق "شرارة" (الأهلي الليبي)، أنس العوضات (الوحدات الأردني) يوسف أبو جلبوش (الفيصلي الأردني)، صالح راتب (الوحدات الأردني)،

للهجوم: موسى التعمري (مونبلييه الفرنسي)، علي علوان (الشمال القطري)، حمزة الدردور (الحسين إربد)، ويزن النعيمات (الأهلي القطري).

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