قمة المليار متابع 2024 تجمع 100 من الرؤساء التنفيذيين الأكثر تأثيراً في العالم

كشفت "قمة المليار متابع" عن أسماء نخبة من أبرز الرؤساء التنفيذيين ورواد الأعمال الأكثر تأثيراً في عالم الصناعات الإبداعية والإعلام الرقمي والاستثمار والمال والأعمال المشاركين في فعاليات النسخة الثانية من القمة التي تنظمها "أكاديمية الإعلام الجديد" يومي 10 و11 يناير المقبل في أبراج الإمارات ومتحف المستقبل بدبي.

وتستضيف القمة أكثر من 100 رئيس تنفيذي ورائد أعمال في قطاعات عدّة، من بينهم توم بيليو وإيلي حبيب ورضوان ساجان وفيشين لاخياني، ومجموعة كبيرة من الخبراء العالميين في تطوير الإعلام الجديد، وقادة صناعات الاستثمار الرقمي.

وتشارك هذه الشخصيات المؤثرة، التي تحظى بمتابعة عشرات الملايين من المهتمين بهذه الصناعة، في جلسات حوارية وأحاديث تفاعلية وورش عمل، تسلط الضوء على أهم المستجدات في عالم الاستثمار والأعمال واقتصاد صناعة المحتوى، وتساهم في تحفيز الابتكار والإبداع في واحدة من أكثر الصناعات تطوراً وتسارعاً في العالم.

توم بيليو.. ملهم صناع محتوى الصحة

ومن أبرز ضيوف القمة توم بيليو، شريك مؤسس لشركة Quest Nutrition التي بلغت قيمتها مليار دولار بعد 5 سنوات على تأسيسها، وهو رائد أعمال ومؤثر بارز في مجال الصحة واللياقة البدنية، وصانع محتوى والرئيس التنفيذي لشركة Impact Theory.

ودرس توم بيليو السينما والقانون والاقتصاد، ونجح في تطوير شركته، وحصل على اعتمادات عالمية وتقدير كبير، كما استخدم وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لمنتجاته ونشر رسالته الإيجابية حتى تمكن من تكوين ثروة تزيد على 400 مليون دولار.

إيلي حبيب .. قائمة "30 تحت الـ 30"

إيلي حبيب مصنف ضمن قائمة "30 تحت سن الـ 30" لعام 2021 من قبل مجلة "فوربس الشرق الأوسط"، وهو من أبرز الشخصيات الاقتصادية العربية، فهو الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في "تطبيق أنغامي"، منذ عام 2012، وعضو مجلس إدارة غرف تجارة وصناعة أبوظبي، ويملك حبيب خبرة في إدارة وبناء منصات شركات التكنولوجيا، والمواقع الإلكترونية، والقنوات الفضائية.

رضوان ساجان .. قصة ملهمة

يستعرض رائد الأعمال الهندي رضوان ساجان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة "دانوب" العقارية والتجارية مسيرته في تأسيس المجموعة التي أصبحت من أكبر المجموعات في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، حيث بدأ مشواره المهني في دبي في عام 1993 برأس مال قليل، وتمكّن من تحويل شركته الصغيرة إلى إمبراطورية تضم أكثر من 5000 موظف، محققة إيرادات تزيد على 5 مليارات درهم سنوياً.

فيشين لاخياني .. موهبة فريدة

يعد فيشين لاخياني من أبرز قادة الأعمال في العالم، وهو مؤلف ومتحدث تحفيزي، ومؤسِّس شركة MindValley، نجح من خلال مواهبه الفريدة وقدرته على الاستفادة الفعّالة من وسائل التواصل الاجتماعي في بناء إمبراطورية تعليمية.

وتستثمر شركته الرائدة في مجال النمو الشخصي، هذه المنصات الرقمية للتواصل مع جمهور عالمي، مساهمةً في تحقيق إيرادات تقارب 200 مليون دولار، وتعكس رحلة لاخياني فاعلية وسائل التواصل الاجتماعي في بناء علامة تجارية وتحقيق الإيرادات، فقد تجاوز حدود التسويق التقليدي؛ واستطاع بناء مجتمع متكامل من خلال تقديم محتوى جذاب ومفيد.

أحمد أبو هشيمة .. 35 مبادرة تنموية

يعتبر أحمد أبو هشيمة أحد أبرز رجال الأعمال المصريين والعرب، ويتميز بمساهماته الاجتماعية والاقتصادية، حيث أطلق أكثر من 35 مبادرة تنموية، وتضمنت مشاريعه قطاعات تجارية وصناعية استراتيجية، ويشارك في حملات ترويجية للاستثمار تسهم في تنمية الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى دوره كرئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ المصري؛ وتأكيداً على تفرده في المجالات المختلفة، حصل أحمد أبو هشيمة على العديد من الجوائز والتكريمات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

خبراء عالميون في تطوير الإعلام الجديد

وينضم إلى المتحدثين والخبراء في القمة الدكتور أندرو جاكسون، الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في "كور 42"، ولديه أكثر من 20 عاماً من الخبرة في مجال الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.

ويتحدث في "قمة المليار متابع" أيضاً رياض الزامل، رجل الأعمال السعودي ورئيس مجموعة راز القابضة، وعضو في مجالس إدارة عدة هيئات تجارية وصناعية واستثمارية في السعودية، وفارس غندور، الشريك في "ومضة كابيتال" والرئيس التنفيذي لشركة "تهون"، كما ترأس برنامج الزمالة الأول من نوعه في الشرق الأوسط لرواد الأعمال الصاعدين.

كما يشارك في "قمة المليار متابع" رائد الأعمال خالد زعاترة، مؤسس 360 فيوز، وهي شركة متخصصة في الواقع الافتراضي والتصوير الحي المباشر.

قادة صناعات الاستثمار الرقمي

وتستضيف القمة كذلك جيم لودرباك، وهو خبير في الوسائط الرقمية والفيديو والمحتوى والتكنولوجيا، والمؤسس لعدد من شركات الإعلام الكبرى.

كما يتحدث في القمة دينيس يو، الرئيس التنفيذي لـ BlitzMetrics، الشركة المتخصصة بالتسويق الرقمي، وأحد أبرز خبراء التسويق الرقمي، ومؤلف كتاب "الدليل الشامل لإعلانات تيك توك: الوصول إلى مليار شخص في 10 دقائق".

ويلتقي جمهور القمة ريان هاشمي، مؤسس Jubilee Media ، وهي منصة لإنشاء محتوى فيديو يلهم ويوحد الناس، وصل عدد مشتركيه إلى أكثر من 14 مليون مشترك و5 مليارات مشاهدة، والدكتور لال باتيا، رئيس مجلس إدارة مجموعة "هيلشو" والذي يمتلك خبرة تمتد لأكثر من 35 عامًا في مجالات التسويق الاستراتيجي ، وغوربريت سينغ وهو الشريك المؤسس لشركة "وان ديجيتال إنترتينمنت"، التي تعمل على استكشاف المواهب ولديها قاعدة من أكبر صنّاع المحتوى في آسيا، وبراندون باوم، وهو مؤسس "استوديو بي" وأحد أكبر صانع محتوى بالمؤثرات البصرية VFX في المملكة المتحدة، بأكثر من 15 مليون شخص عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومحتواه على Youtube Shorts، من بين أكثر 10 فيديوهات تم مشاهدتها على الإطلاق.

وتستضيف القمة أيضاً فيل رانتا، الرئيس التنفيذي لشركة Spree والمدير التنفيذي للعمليات السابق في We Are Verified، كما لعب دوراً رئيسياً في ازدهار الشبكة متعددة القنوات (MCN)، ويوظف رانتا خبرته لبناء أعمال تجارية ناجحة وقابلة للتطوير، بما يساهم في تعزيز المشهد الرقمي.

وتأتي النسخة الثانية من "قمة المليار متابع" بعد نجاح نسختها الأولى التي جمعت أكثر من 75 ضيفاً و6500 مشارك في أكثر من 40 جلسة وورشة عمل، ومن المتوقع أن تشهد القمة تنظيم نسخة أكبر وأكثر نجاحاً مع استضافة أكثر من 190 متحدثاً في جلسات وورش عمل وخطابات ملهمة ومناظرات وجلسات جانبية.





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