التعرف على الجهود الحكومية بإعداد التقرير الوطني لـ UPR على رادي

MENAFN - Khaberni) خبرني - أشار الدكتور خليل العبداللات مدير وحدة حقوق الانسان في رئاسة الوزراء إلى ان وزارة الخارجية وشؤون المغتربين سلمت تقرير الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان الرابع حسب الإجراءات الدبلوماسية من خلال البعثة الاردنية في جنيف وتم نشر التقرير على موقع المفوضية السامية لحقوق الإنسان. ايذانا بالبدء بمناقشة التقرير يوم 25 كانون الثاني 2024 في الجلسة الخامسة والأربعين.

وفي مقابلة له، ضمن الحلقة الخاصة عن الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان من انتاج مركز وعي للتدريب على حقوق الانسان، بالشراكة مع راديو البلد ومن اعداد وتقديم الاعلامية تهاني. أكد على منهجية التشاور الوطني حيث سلمت الوحدة جميع المناقشات والملاحظات من اكثر من 13 جلسة تشاورية شارك بها اكثر من 1700 شخصية ومؤسسة من المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية وحضور جانب من اعضاء السلطة التشريعية ومجالس المحافظات ومختلف القطاعات الشبابية والنسائية والاشخاص ذوي الإعاقة.



وقال العبداللات ان الوثائق الأساسية لعملية الاستعراض تقع على سبع محاور اساسية تناولت الاطار القانوني والتشريعي و القضايا العامة بالإضافة إلى محاور الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق الأشخاص والجماعات الأخرى من النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة واللاجئين. وكذلك تم التطرق لأفضل الممارسات والتحديات التي واجهت مسألة تنفيذ توصيات حقوق الإنسان في الأردن خلال الفترة الماضية.

الوثيقة الثانية التجميعية من هيئات ومؤسسات الأمم المتحدة. بالاضافة لوثيقة موجز اصحاب المصلحة والتي ساهمت به اكثر من 63 افادة مقدمة من التحالفات ومؤسسات المجتمع المدني. حيث اشار هذا الموجز لاكثر من 175توصية لا تقل اهمية عن التوصيات التي ستتلقاها من الدول.

وبذكر ان برنامج UPR هو اول برنامج متخصص يعنى بالاستعراض الدوري الشامل يهدف لرفع الوعي المجتمعي ازاء هذه الالية الهامة لجميع شرائح المجتمع، وسيستضيف في حلقاته النمقبلة مندوبين عن تحالفات مجتمع وطني، واعلاميين وسيبق حلقة خاصة من جنيف أثناء الاستعراض الدوري للأردن.



