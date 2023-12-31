التعرف على الجهود الحكومية بإعداد التقرير الوطني لـ UPR على رادي

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أشار الدكتور خليل العبداللات مدير وحدة حقوق الانسان في رئاسة الوزراء إلى ان وزارة الخارجية وشؤون المغتربين سلمت تقرير الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان الرابع حسب الإجراءات الدبلوماسية من خلال البعثة الاردنية في جنيف وتم نشر التقرير على موقع المفوضية السامية لحقوق الإنسان. ايذانا بالبدء بمناقشة التقرير يوم 25 كانون الثاني 2024 في الجلسة الخامسة والأربعين.
وفي مقابلة له، ضمن الحلقة الخاصة عن الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان من انتاج مركز وعي للتدريب على حقوق الانسان، بالشراكة مع راديو البلد ومن اعداد وتقديم الاعلامية تهاني. أكد على منهجية التشاور الوطني حيث سلمت الوحدة جميع المناقشات والملاحظات من اكثر من 13 جلسة تشاورية شارك بها اكثر من 1700 شخصية ومؤسسة من المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية وحضور جانب من اعضاء السلطة التشريعية ومجالس المحافظات ومختلف القطاعات الشبابية والنسائية والاشخاص ذوي الإعاقة.
وقال العبداللات ان الوثائق الأساسية لعملية الاستعراض تقع على سبع محاور اساسية تناولت الاطار القانوني والتشريعي و القضايا العامة بالإضافة إلى محاور الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق الأشخاص والجماعات الأخرى من النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة واللاجئين. وكذلك تم التطرق لأفضل الممارسات والتحديات التي واجهت مسألة تنفيذ توصيات حقوق الإنسان في الأردن خلال الفترة الماضية.
الوثيقة الثانية التجميعية من هيئات ومؤسسات الأمم المتحدة. بالاضافة لوثيقة موجز اصحاب المصلحة والتي ساهمت به اكثر من 63 افادة مقدمة من التحالفات ومؤسسات المجتمع المدني. حيث اشار هذا الموجز لاكثر من 175توصية لا تقل اهمية عن التوصيات التي ستتلقاها من الدول.
وبذكر ان برنامج UPR هو اول برنامج متخصص يعنى بالاستعراض الدوري الشامل يهدف لرفع الوعي المجتمعي ازاء هذه الالية الهامة لجميع شرائح المجتمع، وسيستضيف في حلقاته النمقبلة مندوبين عن تحالفات مجتمع وطني، واعلاميين وسيبق حلقة خاصة من جنيف أثناء الاستعراض الدوري للأردن.
MENAFN31122023000151011027ID1107671944
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.