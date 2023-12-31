أم الضرائب.. فريق دونالد ترامب يطلق لقباً على منافسته نيكي هيلي

أطلق فريق حملة الرئيس السابق دونالد ترامب لقباً جديداً على المرشحة في السابق الرئاسي للحزب الجمهوري نيكي هيلي، وأطلق عليها لقباً يظهرها كـ"أم الضرائب" و"عدوة" للطبقة العاملة.

وفي رسالة بعنوان "قبلة الموت: نيكي هيلي الضرائب الجديدة"، انتقد المتحدث باسم ترامب، ستيفن تشيونغ، منافسة ترامب الجمهورية باعتبار أن لديها "سجلاً مزعجاً" في التصويت على الضرائب.

وجاء في الرسالة وفق شبكة "فوكس نيوز": "لقد ظهرت الحقيقة أخيرًا بشأن سجل نيكي هيلي المزعج الذي يظهر ازدراءها التام للطبقة العاملة واستعدادها للاستسلام لطفيليات جماعات الضغط. لقد دعمت زيادة هائلة بنسبة 60٪ في ضريبة الغاز الحكومية في ولاية كارولينا الجنوبية بعد أن وعدت الناخبين بأنها لن تفعل ذلك أبدًا."

وأضاف تشيونج: "لقد صوتت أيضًا لصالح زيادة غير معقولة بنسبة 20٪ في ضريبة المبيعات الحكومية، مما جعلها عدوًا للطبقة العاملة وحليفًا لأصدقاء جماعات الضغط الذين يستغلون السياسيين الهشين".

وكثيرا ما كانت هيلي وترامب على خلاف خلال الحملة الانتخابية، على الرغم من أن هيلي عملت سفيرة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة تحت إشرافه.

خلال مقابلة مع برنامج "هذا الأسبوع" على قناة "أي بي سي" في وقت سابق من شهر ديسمبر، انتقدت هيلي وسائل الإعلام الأمريكية لكونها "مهووسة" بترامب.

وقالت: "الأمر هو أن الأشخاص العاديين ليسوا مهووسين بترامب مثلكم يا رفاق. يهتم الأشخاص العاديون بحقيقة أنهم لا يستطيعون تحمل تكاليف الأشياء. ويشعرون بأن حرياتهم تُسلب منهم".

وأضافت هيلي: "يريد مناهضو ترامب أن أكرهه، ويريد المؤيدون لترامب أن أحبه، لكن هذا هو موقفي. هناك أشياء أتفق مع الرئيس السابق عليها. لقد كان اقتصادنا جيدًا أثناء وجوده في الرئاسة، لكنه وضع علينا ديوناً بقيمة 8 تريليونات دولار لن يسامحنا عليها أطفالنا أبدًا".

وأردفت هيلي: "أنا لا أتفق مع الطريقة التي يتعامل بها مع الأمن القومي. لقد ركز على التجارة مع الصين، لكنه لم يفعل شيئًا بشأن تدفق الفنتانيل. ولم يفعل شيئًا بشأن حقيقة أن الفنتانيل قتل الكثير من الأمريكيين".

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