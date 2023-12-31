رونالدو يوجه رسالة لنجوم كرة القدم قبل فتح باب الانتقالات الشتوية



حرص قائد نادي النصر السعودي، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على توجيه رسالة إلى نجوم كرة القدم قبل فترة الانتقالات الشتوية التي تفتتح نافذتها في يناير المقبل.

وقال رونالدو خلال تصريحات لشبكة "SSC" الرياضية السعودية عقب فوز فريقه النصر على التعاون 4-1 أمس السبت في الجولة الـ19 من الدوري السعودي: "تحدثت من قبل وقلت إن الدوري السعودي سيكون من أقوى 5 دوريات في العالم، والآن أقول إن دوري روشن يشاهده الجميع في العالم".

وأضاف: "العالم أجمع يتابع الدوري هنا، وأنصح نخبة لاعبي العالم بالقدوم إلى الدوري السعودي، ومشاركتنا متعة هذه المسابقة"، وفقاً لروسيا اليوم.

وأصبح رونالدو بعمر 38 عاما هدافا للعالم في عام 2023 برصيد 54 هدفا، بفارق هدفين عن الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ والفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

كما يتصدر رونالدو قائمة هدافي الدوري السعودي بعدما وصل للهدف رقم 20 متقدما بفارق ثلاثة أهداف عن أقرب مطارديه مهاجم نادي الهلال الدولي الصربي ألكسندر ميتروفيتش.

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