Sunday, 31 December 2023 02:25 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رونالدو يوجه رسالة لنجوم كرة القدم قبل فتح باب الانتقالات الشتوية

12/31/2023 5:24:31 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


حرص قائد نادي النصر السعودي، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على توجيه رسالة إلى نجوم كرة القدم قبل فترة الانتقالات الشتوية التي تفتتح نافذتها في يناير المقبل.

وقال رونالدو خلال تصريحات لشبكة "SSC" الرياضية السعودية عقب فوز فريقه النصر على التعاون 4-1 أمس السبت في الجولة الـ19 من الدوري السعودي: "تحدثت من قبل وقلت إن الدوري السعودي سيكون من أقوى 5 دوريات في العالم، والآن أقول إن دوري روشن يشاهده الجميع في العالم".

وأضاف: "العالم أجمع يتابع الدوري هنا، وأنصح نخبة لاعبي العالم بالقدوم إلى الدوري السعودي، ومشاركتنا متعة هذه المسابقة"، وفقاً لروسيا اليوم.

وأصبح رونالدو بعمر 38 عاما هدافا للعالم في عام 2023 برصيد 54 هدفا، بفارق هدفين عن الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ والفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

كما يتصدر رونالدو قائمة هدافي الدوري السعودي بعدما وصل للهدف رقم 20 متقدما بفارق ثلاثة أهداف عن أقرب مطارديه مهاجم نادي الهلال الدولي الصربي ألكسندر ميتروفيتش.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN31122023000110011019ID1107671932

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث