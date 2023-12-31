أسعار الوقود تواصل انخفاضها للشهر الثالث على التوالي في الإمارات

للشهر الثالث على التوالي أقرت لجنة متابعة أسعار الوقود تخفيض أسعار البنزين والديزل خلال شهر يناير 2024 بمقدار يتراوح بين 13 و14 فلساً للبنزين، و19 فلساً في الديزل لكل لتر مقارنة بأسعار شهر ديسمبر 2023.

وأعلنت شركات توزيع الوقود الأسعار الجديدة على أن يبدأ التطبيق اعتباراً من الأول من يناير 2024، حيث شملت التسعيرة الجديدة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

وانخفض سعر لتر البنزين السوبر «98» بمقدار 14 فلساً من 2.96 درهم في ديسمبر الى 2.82 درهم في يناير، كما انخفض لتر البنزين خصوصي «95» بمقدار 14 فلساً من الى 2.85 درهم في ديسمبر الى 2.71 درهم في يناير.



وكذلك انخفض سعر لتر بنزين "إي بلس" «91» بمقدار 13 فلساً من 2.77 درهم في ديسمبر الى 2.64 درهم في يناير. كما نزل سعر لتر الديزل بمقدار 19 فلساً لكل لتر من الى 3.19 دراهم في ديسمبر الى 3.0 دراهم في يناير.

كانت اللجنة قد أقرت تخفيض أسعار البنزين والديزل خلال شهر ديسمبر 2023

بمقدار يتراوح بين 7و8 فلوس في البنزين، و23 فلساً

في

الديزل لكل لتر مقارنة بأسعار شهر نوفمبر 2023، كما أقرت خفض أسعار الوقود خلال نوفمبر 2023

بمقدار

41 فلساً في البنزين، و15 فلساً

في

الديزل لكل لتر مقارنة بأسعار شهر أكتوبر 2023.

ويتم تحديد معايير أسعار الوقود التي تعتمدها وزارة الطاقة بشكل شهري، وفقاً لمتوسط الأسعار العالمية للنفط صعوداً أو هبوطاً، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع.

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