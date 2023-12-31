دبي تستحوذ على 59% من التراخيص التجارية بالإمارات بنهاية 2023

استحوذت إمارة دبي على

59% من إجمالي

التراخيص التجارية الصادرة في الإمارات بنهاية العام الجاري بواقع

470.5 ألف ترخيص،

من إجمالي

800 ألف ترخيص تجاري مسجل للشركات والمؤسسات العاملة بالدولة بنهاية العام الجاري 2023.

ووفق بيانات حديثة مدرجة في السجل الاقتصادي الوطني أصدر

78.5% من إجمالي التراخيص التجارية في الدولة عبر الدوائر الاقتصادية في الإمارات المختلفة في الوقت الذي تركزت 21.5% من إجمالي التراخيص التجارية في المناطق الاقتصادية المتنوعة الموزعة جغرافيا داخل الدولة.

وكانت

79%

من التراخيص المسجلة في إمارة دبي تمت عبر دائرتها الاقتصادية وسجلت الشركات ذات المسؤولية المحدودة

الحصة الأكبر من تلك التراخيص بحصة 139.1 ألف ترخيص، تلتها الشركات الفردية بحصة تخطت 86.7 ألف ترخيص وشركات الشخص الواحد 85.5 ألف شركة، ثم الشركات المدنية 56.1 ألف ترخيص، بينما ضمت التراخيص أيضاً الحصة الأكبر من تركز أنشطة الشركات الدولية بنحو 1505 تراخيص للشركات الأجنبية ونحو 319 ترخيصاً للشركات الخليجية.

في المقابل

بلغت حصة التراخيص المسجلة في إمارة أبوظبي 19.2% من إجمالي التراخيص التجارية بالدولة

وبإجمالي

154.3 ألف ترخيص، جاءت 94% عبر دائرتها الاقتصادية و6% عبر سلطات المناطق الاستثمارية، فيما كانت أكبر أنماط التراخيص عبر الدائرة الاقتصادية للشركات الفردية بواقع 75.2 ألف

ترخيص وذات المسؤولية المحدودة 25453، فيما اختصت الشركات الجامعة للمسؤولية المحدودة والشخص الواحد 22568 ترخيصاً، بينما سجلت شركات الشخص الواحد 5623 ترخيصاً إلى

جانب 4533 ترخيص لفروع الشركات المحلية و1153 ترخيصاً لفروع الشركات الأجنبية.

وجاءت إمارة الشارقة بحصة 12.4%

من إجمالي التراخيص الممنوحة بالدولة بقرابة 99 ألف ترخيص

شركة موزعة بدورها بحصة تتجاوز 66% للمصدرة عبر الدائرة الإقتصادية كان نصيب الشركات الفردية منها 39.8 ألف ترخيص ونحو 16.1 ألف ترخيص للشركات ذات المسؤولية المحدودة وقرابة 4.9 آلاف لتراخيص شركات الشخص الواحد وضمت أيضا 109 تراخيص

للمنشآت الأجنبية و23 ترخيصاً للشركات الخليجية، بينما تركزت 34% من التراخيص الممنوحة بالإمارة في المناطق الاستثمارية الحرة.

وبلغت التراخيص الممنوحة في إمارة رأس الخيمة 6.7% من إجمالي التراخيص بالدولة مسجلة 53.2 ألف ترخيص،

كانت الحصة الأكبر منها بأكثر من 61% في المناطق الاستثمارية ونحو 39% أصدرت عبر الدائرة الاقتصادية حتى نهاية العام.



بينما سجلت الفجيرة نحو 13.7 ألف ترخيص كان

97% منها عبر دوائرها الاقتصادية في كل

من الفجيرة ودبا الفجيرة

فيما بلغ إجمالي التراخيص المسجلة في إمارة عجمان 6381 ترخيص كانت 34% منها في مناطقها الحرة أما على صعيد

إمارة "أم القيوين" فقد سجلت أكثر من 3.3 آلاف ترخيص نشط حتى نهاية العام الجاري.

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