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استشهاد وزير الأوقاف الأسبق في قصف إسرائيلي استهدف منزله بمخيم المغازي

12/31/2023 5:14:24 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- استشهد وزير الأوقاف والشؤون الدينية الأسبق، خطيب المسجد الأقصى يوسف سلامة، اليوم الأحد، في غارة إسرائيلية على منزله في مخيم المغازي، وسط قطاع غزة.

وأفاد مراسل الوكالة الرسمية، بأن طائرات الاحتلال الحربية، قصفت منزل الشيخ سلامة، ما أدى لاستشهاده، وإصابة عدد من أفراد أسرته.

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