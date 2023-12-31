استشهاد وزير الأوقاف الأسبق في قصف إسرائيلي استهدف منزله بمخيم المغازي

استشهاد وزير الأوقاف الأسبق في قصف إسرائيلي استهدف منزله بمخيم المغازي
التاريخ
12/31/2023 5:14:24 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- استشهد وزير الأوقاف والشؤون الدينية الأسبق، خطيب المسجد الأقصى يوسف سلامة، اليوم الأحد، في غارة إسرائيلية على منزله في مخيم المغازي، وسط قطاع غزة.
وأفاد مراسل الوكالة الرسمية، بأن طائرات الاحتلال الحربية، قصفت منزل الشيخ سلامة، ما أدى لاستشهاده، وإصابة عدد من أفراد أسرته.
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