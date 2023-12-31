وفد مصري زار تل أبيب واجتماع للفصائل الفلسطينية بالقاهرة

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- كشف مصدر فلسطيني مطلع على المباحثات التي تجريها القوى السياسية الفلسطينية مع الوسطاء حول اتفاق جديد للتهدئة في غزة، أن "المشاورات الداخلية بين الفصائل الفلسطينية لا تزال مستمرة من أجل إبرام صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق النار".



دعت مصر الفصائل الفلسطينية لعقد اجتماع في القاهرة، لبحث صفقة تبادل جديدة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، يأتي ذلك فيما زار وفدا أمنيا مصريا من جهاز المخابرات تل أبيب الخميس الماضي، بهدف تقريب وجهات النظر، في محاولة للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، بحسب ما أكد مصدر مصري، لـ"العربي الجديد".

يأتي ذلك، فيما كشف مصدر فلسطيني مطلع على المباحثات التي تجريها القوى السياسية الفلسطينية مع الوسطاء حول اتفاق جديد للتهدئة في غزة، أن "المشاورات الداخلية بين الفصائل الفلسطينية لا تزال مستمرة من أجل إبرام صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق النار".

وأكد المصدر الفلسطيني أنه "حتى الآن، لم تتبلور أي صيغة للاتفاق بشكل رسمي". وشدّد المصدر على أن "حماس تحتاج إلى تعهد رسمي من الدول الراعية للاتفاق بعدم العودة إلى إطلاق النار مجدداً تحت أي سبب كان".

مقابل ذلك، كشفت مصادر مصرية مطلعة على تحركات القاهرة، بشأن محاولات وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، عن تفاصيل الساعات الأخيرة من الاتصالات في هذا الصدد.

وقال مصدر مصري، لـ"العربي الجديد"، إن "وفدا أمنيا مصريا من جهاز المخابرات زار تل أبيب الخميس الماضي، بهدف تقريب وجهات النظر، في محاولة للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب".

وأضاف أن "الوفد المصري ذهب بنقاط محددة للحصول على ردود إسرائيلية واضحة بشأنها"، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن "الأمور لا تزال معقدة".

وأكد المصدر المصري أن "من بين المهام التي ذهب بها الوفد المصري، كان الحصول على ردود بشأن استعداد حكومة الاحتلال للانسحاب الكامل من المناطق التي دخلها الجيش في قطاع غزة عقب العملية البرية، وذلك في حال التوصل إلى اتفاق شامل".

وأوضح أن "الوفد عاد من دون الحصول على ردود، إذ أكد المسؤولون في حكومة الاحتلال أنه ستُبحث تلك النقاط في مجلس الحرب، ثم سيوافى بعد ذلك الوسيط المصري بالرد عليها".

ورأى المصدر أن "رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ي عقبة رئيسية في طريق التوصل إلى أي اتفاق" قائلا: "حتى الآن جرى تقديم الكثير من الطروحات القابلة للتنفيذ، وتراعي احتياجات كافة الأطراف من أي اتفاق، لكن هناك حالة من التصلب في موقف رئيس حكومة الاحتلال، الذي يبدو متمسكاً بإطالة أمد الحرب لأطول فترة ممكنة".

وكشف المصدر أن القاهرة "وجهت الدعوة إلى كل الفصائل الفلسطينية، لعقد نسخة جديدة من اجتماعات لجنة الفصائل في القاهرة، بعد السابع من يناير/كانون الثاني المقبل". وأوضح أن القاهرة "تعمل على أكثر من محور، حيث تحاول تقريب وجهات النظر بين الأطراف الفلسطينية، من أجل التوصل إلى اتفاق يقضي بتوحيد الإدارة في قطاع غزة والضفة الغربية، وتشكيل حكومة واحدة تتولى المسؤولية".

في غضون ذلك، أكد مصدر قيادي في "حماس"، لـ"العربي الجديد"، "عدم صحة ما تداولته وسائل إعلام عبرية بأن الحركة وافقت على مقترح يشمل هدنة لمدة شهر مقابل تبادل من 40 إلى 50 محتجزاً إسرائيلياً".

وقال إن "قرار الحركة هو استبعاد خيار الهدنة المؤقتة نهائياً، وعدم العودة إليه تحت أي ظرف"، مضيفاً أن "الوقف الشامل لإطلاق النار هو الخيار الوحيد المطروح لتمرير اتفاق تبادل يشمل الكل أمام الكل".

ولفت المصدر إلى أن "ما تتعاطى معه حماس في الوقت الراهن هو مقترحات من جانب وسطاء، تقوم بالأساس على المحدد الذي قررته الحركة، وهو الوقف الشامل لإطلاق النار"، لافتاً إلى أن "تسريبات الإعلام العبري استمرار للخداع والمراوغة اللذين يمارسهما نتنياهو من أجل الهروب من ضغوط عائلات المحتجزين".

