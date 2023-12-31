الحكومة الإسرائيلية تقرر تأجيل الانتخابات المحلية إلى فبراير المقبل

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN- ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية إن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وافقت بالإجماع على تأجيل الانتخابات المحلية إلى 27 فبراير/شباط المقبل.
وفي وقت سابق، أبلغ وزير الداخلية الإسرائيلي، موشيه أربيل، سكرتير مجلس الوزراء، يوسي فوكس، أنه لا ينوي تأجيل موعد الانتخابات المحلية مرة أخرى، في خضم الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس في غزة.
وحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، قال أربيل لفوكس إنه لن يؤجل الانتخابات المحلية أكثر من ذلك، إلى ما بعد 30 يناير، باستثناء 14 بلدية تم إجلاء سكانها بسبب الحرب.
وتم تأجيل الانتخابات المحلية مع اندلاع الحرب في غزة منذ 7 أكتوبر، وكان التأجيل مرة أخرى إلى 27 فبراير يتطلب أغلبية خاصة في لجنة الداخلية بالكنيست وفي الجلسة العامة للكنيست، ويستلزم التأخير لفترة أطول تعديل التشريع الأساسي.
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