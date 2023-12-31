الحكومة الإسرائيلية تقرر تأجيل الانتخابات المحلية إلى فبراير المقبل

MENAFN - Palestine News Network ) القدس/PNN- ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية إن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وافقت بالإجماع على تأجيل الانتخابات المحلية إلى 27 فبراير/شباط المقبل.

وفي وقت سابق، أبلغ وزير الداخلية الإسرائيلي، موشيه أربيل، سكرتير مجلس الوزراء، يوسي فوكس، أنه لا ينوي تأجيل موعد الانتخابات المحلية مرة أخرى، في خضم الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس في غزة.

وحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، قال أربيل لفوكس إنه لن يؤجل الانتخابات المحلية أكثر من ذلك، إلى ما بعد 30 يناير، باستثناء 14 بلدية تم إجلاء سكانها بسبب الحرب.

وتم تأجيل الانتخابات المحلية مع اندلاع الحرب في غزة منذ 7 أكتوبر، وكان التأجيل مرة أخرى إلى 27 فبراير يتطلب أغلبية خاصة في لجنة الداخلية بالكنيست وفي الجلسة العامة للكنيست، ويستلزم التأخير لفترة أطول تعديل التشريع الأساسي.



