نائب مصري يوجه رسالة شديدة اللهجة لنتنياهو

MENAFN - Palestine News Network ) القاهرة/PNN- دعا النائب والإعلامي المصري مصطفى بكري السلطات المصرية إلى اتخاذ خطوات بمواجهة تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن محور فيلادلفيا، مؤكدا أن الحدود المصرية خط أحمر.



وقال بكري في تدوينة عبر منصة "أكس" إن "حديث

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

عن سيطرة إسرائيل على

محور فلادلفيا على

الحدود المصرية يعتبر اعتداء سافرا على اتفاقية السلام بين البلدين"، وأضاف متوجها إلى نتنياهو:

"إياك أن تقترب، الحدود المصرية خط أحمر، يبدو أنك لا تعرف بأس جيشنا وقدرة شعبنا".

وأضاف بكري أنه "يجب الرد بحسم علي "وقاحة" نتنياهو، معتبرا أن التهديد باحتلال محور فيلادلفيا يجب أن يقابله احتجاج رسمي وتحذير معلن، لأن ذلك يمثل اعتداء علي السيادة المصرية، وخنقا لغزة ويفتح الطريق أمام تهجير الفلسطينين إلى سيناء"، وفق تعبيره.

وتوجه بكري إلى السلطات المصرية معتبرا أن استعراض القوة

في هذه المرحلة مطلوب وأن الصمت لن يكون مجديا، مؤكدا ثقته بأن الجيش المصري سيمنع إسرائيل من تنفيذ مخططاتها.

المصدر: RT



