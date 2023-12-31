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البحرية الأمريكية تقصف 3 زوارق للحوثيين جنوب البحر الأحمر

12/31/2023 5:14:20 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) واشنطن/PNN- القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الأحد، إن زوارق تابعة لميليشيلت الحوثي هاجمت سفينة تجارية وطائرات هليكوبتر تابعة للبحرية الأمريكية في جنوب البحر الأحمر.

وأضافت أن طائرات الهليكوبتر الأمريكية ردت بإطلاق النار دفاعا عن النفس وأغرقت 3 من الزوارق المهاجمة وقتلت طواقمها وفر زورق رابع من المنطقة.

وأشارت إلى أن سفينة حاويات تابعة لميرسك أطلقت نداء استغاثة ثان في أقل من 24 ساعة بتعرضها لهجوم من أربعة زوارق تابعة للحوثيين.

وأوضحت أن الزوارق التابعة لميليشيات الحوثي أطلقت النار من أسلحة خفيفة على السفينة التجارية التابعة لميرسك واقتربت حتى 20 مترا منها وحاول أفراد الصعود على متنها.

رويترز

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