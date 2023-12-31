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الاحتلال يعتقل 16 مواطنا من الضفة غالبيتهم من مخيم نور شمس

12/31/2023 5:14:18 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- أفاد نادي الأسير، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن قوات الاحتلال الإسرائيليّ اعتقلت منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الأحد، 16 مواطنا على الأقل من الضّفة، بينهم عدد من أفراد عائلة الشهيد محمد مسالمة الذي ارتقى شهيدا يوم أمس.

وأضاف البيان، أن عمليات الاعتقال تركزت في مخيم نور شمس، وطالت 10 مواطنين بعد عملية اقتحام واسعة وتحقيق ميداني مع العشرات من المواطنين، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، وتدمير البنية التحتية، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظتي: الخليل، ونابلس.

وأشار إلى أن حصيلة الاعتقالات ارتفعت بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى نحو (4876)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، التي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، إنما من حيث مستوى الجرائم التي ارتكبتها، إلى جانب الاقتحامات لمنازل أهالي المعتقلين، والتي ترافقها عمليات تخريب وتدمير واسعتين.

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