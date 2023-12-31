غنيم: طواقم سلطة المياه تمكنت من إعادة تشغيل وصلة بني سعيد في المحافظة الوسطى

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- أعلن رئيس سلطة المياه مازن غنيم، أن الطواقم الفنية تمكنت من إعادة اصلاح الأضرار التي لحقت في الخط الناقل للمياه من وصلة بني سعيد في المحافظة الوسطى بقطاع غزة، والذي يزود جميع مناطق وتجمعات المحافظة.
وكان الخاط الناقل قد توقف عن الضخ منذ عدة أيام نتيجة القصف الشديد على منطقة المغازي، والذى أدى إلى حدوث أضرار كبيرة طالت البنية التحتية بما فيها خطوط المياه والصرف الصحي، وهو ما هدد باختلاط مياه الشرب مع مياه الصرف الصحي، وما يشكله من خطورة على الصحة العامة.
وأوضح غنيم أنه رغم استمرار القصف والظروف الاستثنائية الصعبة وما يترتب عليه من مخاطر على الأرواح، وصعوبة وخطورة التحرك والتنقل ميدانيا، تمكنت سلطة المياه بالتعاون مع بلديات دير البلح والنصيرات من إصلاح خطوط المياه، على أن يتم لاحقا البدء بأعمال إصلاح خطوط الصرف الصحي.
وأكد غنيم أن الأعمال شملت توسعة مناطق التزود لتشمل مدينة دير البلح بعد أن تم ربطها بالخط الناقل واستكمال جميع الأعمال الخاصة بذلك علما أنه سيتم زيادة الكميات من خلال هذه الوصلة لتغطي مناطق التوسعة الجديدة.
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