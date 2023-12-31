غنيم: طواقم سلطة المياه تمكنت من إعادة تشغيل وصلة بني سعيد في المحافظة الوسطى

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- أعلن رئيس سلطة المياه مازن غنيم، أن الطواقم الفنية تمكنت من إعادة اصلاح الأضرار التي لحقت في الخط الناقل للمياه من وصلة بني سعيد في المحافظة الوسطى بقطاع غزة، والذي يزود جميع مناطق وتجمعات المحافظة.

وكان الخاط الناقل قد توقف عن الضخ منذ عدة أيام نتيجة القصف الشديد على منطقة المغازي، والذى أدى إلى حدوث أضرار كبيرة طالت البنية التحتية بما فيها خطوط المياه والصرف الصحي، وهو ما هدد باختلاط مياه الشرب مع مياه الصرف الصحي، وما يشكله من خطورة على الصحة العامة.

وأوضح غنيم أنه رغم استمرار القصف والظروف الاستثنائية الصعبة وما يترتب عليه من مخاطر على الأرواح، وصعوبة وخطورة التحرك والتنقل ميدانيا، تمكنت سلطة المياه بالتعاون مع بلديات دير البلح والنصيرات من إصلاح خطوط المياه، على أن يتم لاحقا البدء بأعمال إصلاح خطوط الصرف الصحي.

وأكد غنيم أن الأعمال شملت توسعة مناطق التزود لتشمل مدينة دير البلح بعد أن تم ربطها بالخط الناقل واستكمال جميع الأعمال الخاصة بذلك علما أنه سيتم زيادة الكميات من خلال هذه الوصلة لتغطي مناطق التوسعة الجديدة.



