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لايف للإغاثة والتنمية: الأوضاع الانسانية في قطاع غزة سيئة للغاية .. استمع

12/31/2023 5:14:09 AM
(MENAFN- Amman Net) وضح مدير القطر في فلسطين لايف للإغاثة والتنمية في قطاع غزة ناجح حمامرة أبرز الأوضاع الإنسانية والتحديات التي يواجهها السكان في القطاع.

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · مدير القطرفي فلسطين لايف للإغاثة والتنمية في غزة يوضح الأوضاع الإنسانية والتحديات التي يواجهونها

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