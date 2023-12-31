لايف للإغاثة والتنمية: الأوضاع الانسانية في قطاع غزة سيئة للغاية .. استمع

لايف للإغاثة والتنمية: الأوضاع الانسانية في قطاع غزة سيئة للغاية .. استمع
التاريخ
12/31/2023 5:14:09 AM
(MENAFN
- Amman Net) وضح مدير القطر في فلسطين لايف للإغاثة والتنمية في قطاع غزة ناجح حمامرة أبرز الأوضاع الإنسانية والتحديات التي يواجهها السكان في القطاع.
Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · مدير القطرفي فلسطين لايف للإغاثة والتنمية في غزة يوضح الأوضاع الإنسانية والتحديات التي يواجهونها
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