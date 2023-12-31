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شريم: المرحلة المقبلة ستشهد حضوراً قوياً وفاعلاً للمرأة والشباب على الساحة الوطنية

12/31/2023 5:13:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت مساعد رئيس مجلس النواب ميادة شريم إن المرأة الأردنية طرف رئيسي في التنمية المحلية ولها مساهمات واضحة في مسيرة البناء والانجاز الوطني.
وأكدت شريم أن المرأة الأردنية حققت نجاحات كبيرة في مختلف المجالات وكان لها دوراً بارزاً في التنمية الشاملة بفضل القيادة الهاشمية الحكيمة، داعية الى تذليل جميع العقبات والتحديات امامها لتتمكن من مواصلة دورها المحوري في نهضة المجتمع .
وأضافت أن جلالة الملك عبد الله الثاني يوجه باستمرار إلى دعم المرأة الأردنية واتخاذ جميع الخطوات لتمكينها وتعزيز حضورها في شتى الميادين، مشيرة بهذا السياق الى توجيهات جلالته للجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والتي قدمت توصيات لتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لتعزيز دور الشباب والمرأة في الحياة العامة.
وبينت شريم أن التعديلات الأخيرة على الدستور وقانوني الأحزاب والانتخاب، سيكون لها أثر كبير في دعم مشاركة المرأة سياسيا ودعمها أيضا في تولي مناصب قيادية في الدولة، لافتة أن الأردن يشهد الآن تطبيق حقيقي للتشريعات الداعمة للمرأة لا سيما قانون الأحزاب الذي اشترط أن تكون 20 % نسبة تمثيل المرأة في الأحزاب عند التأسيس فضلاً عن رفع عدد المقاعد المخصصة للنساء لتصبح هناك امرأة عن كل دائرة انتخابية.
وأشارت الى أن المرحلة المقبلة ستشهد حضوراً قوياً وفاعلاً للمرأة والشباب على الساحة الوطنية، مؤكدة انه على جميع المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني وعلى رأسها الأحزاب مسؤولية المشاركة الحقيقية للمرأة والشباب وإدماجهم بالحزب ووضعهم في مناصب صنع القرار، وأن لا يكون وجودهم فقط لإكمال الشكل الذي ألزمهم به القانون.
وبينت شريم أن المرأة حظيت باهتمام غير مسبوق في العامين الماضيين، حيث نشطت الحكومات والبرلمانات ومؤسسات المجتمع المدني في مناقشة واقع المرأة من مختلف الجوانب لتفعيل دور المرأة في دعم التنمية الشاملة، مشيرة بهذا الصدد الى استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي والاستراتيجية الوطنية للمرأة.


وشددت على انه لا يمكن الوصول الى التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمرأة الا من خلال التشاركية والتعاون بين الرجل والمرأة على جميع الأصعدة.
وقالت هدفنا جميعا الوصول لجميع النساء بكل مناطق وقرى الأردن والوقوف على العقبات والصعوبات التي تواجه المرأة والخروج بتوصيات سياسية تساعدنا دومًا لمشاركة حقيقية وفاعلة للمرأة في التنمية المحلية.

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