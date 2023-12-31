شريم: المرحلة المقبلة ستشهد حضوراً قوياً وفاعلاً للمرأة والشباب على الساحة الوطنية

وشددت على انه لا يمكن الوصول الى التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمرأة الا من خلال التشاركية والتعاون بين الرجل والمرأة على جميع الأصعدة. وقالت هدفنا جميعا الوصول لجميع النساء بكل مناطق وقرى الأردن والوقوف على العقبات والصعوبات التي تواجه المرأة والخروج بتوصيات سياسية تساعدنا دومًا لمشاركة حقيقية وفاعلة للمرأة في التنمية المحلية.

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