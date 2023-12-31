Sunday, 31 December 2023 02:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بني مصطفى ترعى انطلاق رحلة عمرة لـ400 يتيم إلى الديار المقدسة

12/31/2023 5:13:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رعت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الأحد، فعاليات انطلاق رحلة عمرة لـ 400 يتيم، بتنظيم من جمعية المساعدة الإسلامية، في مدينة الحسين الرياضية.
وقالت بني مصطفى، أن تسيير هذه القافلة للأيتام هو جزء من برامج الوزارة بالشراكة والتعاون مع المنظمات الإنسانية، وتحديداً جمعية المساعدة الإسلامية، في تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال الأيتام وفاقدي السند الأسري، والتي دأبت الجمعية على تنفيذها خلال السنوات الماضية.
وأضافت، أننا نلمس أثر هذه الجهود من خلال ما نراه من أثر إيجابي ومشاعر جيّاشة لدى الأطفال الأيتام هذا اليوم، وهناك تعاون مقبل في هذه الإطار، سيشمل الأطفال الأيتام وفاقدي السند الاسري في دور الرعاية والحماية التابعة للوزارة.
من جهته، أعرب رئيس جمعية المساعدة الإسلامية د. خالد السوداني، عن تقديره وشكره لوزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى في توديع هذه القافلة من الأطفال الأيتام، وأثره الإيجابي في نفوسهم.




MENAFN31122023000208011052ID1107671892

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث